Le président du Haut Conseil des Collectivité non moins cadre influent du RPM et tête de liste RPM pour les régionales d’avril 2018, Mamadou Satigui Diakité est également revenu sur les rumeurs relatives à la mobilisation des populations pour accueillir IBK. Il a par ailleur salué le chef de l’Etat IBK pour ses efforts en faveur de la région de Sikasso et invite les Maliens à le « conserver ».

Quelles sont vos impressions, Monsieur le Président, sur la visite du chef de l’Etat dans votre région?

J’ai la quadruple joie. D’abord content pour tout ce que le président de la République a pu réaliser pour la région de Sikasso lors de cette visite. Content du fait qu’à Sikasso, la population est sortie massivement pour reconnaitre au président tous les efforts qu’il a faits. Tout ce qu’il a réalisé dans la région de Sikasso de son élection en 2013 à nos jours. Content du fait que les populations de Sikasso ont magnifié leur amour pour un fils du terroir, qu’est le président IBK. Quoi qu’on dise, IBK est né à Koutiala qui relève de Sikasso. On lui a manifesté notre amour, notre sympathie. Je suis content parce que tout ce qui a été réalisé à Sikasso se réalise pour les collectivités de la région de Sikasso et pour les collectivités du Mali tout court. Je prie Dieu que cet engouement continue. Et je prie le bon Dieu de faciliter la réalisation de nouvelles promesses (musée, université, usine, échangeur…) faites par le président IBK à Sikasso, avant 2018.

Est-il vrai que vous avez mobilisé des fonds de l’Etat pour accueillir le Président IBK ?

Des fonds de l’Etat? A quel niveau ? Moi, en tant que ressortissant de Sikasso, je sais quelle mobilisation et contribution ont été faites partout. Sikasso regorge de pleins d’operateurs économiques qui aiment la rivalité positive en matière de la construction du pays. S’il y a mobilisation des fonds, ça ne me concerne pas honnêtement. Pour cette visite, mon village, Yanfolila a mobilisé plusieurs cars pour transporter des gens de Yanfolila à Sikasso. Ça, c’est notre contribution. Je sais personnellement quels sont les efforts que j’ai fournis et les efforts que les populations ont fournis pour la réussite de ce cet événement. Et je sais ce que les operateurs économiques ressortissants de la région de Sikasso ont fait. Des gens, comme Bakary Togola et autres… Pour nous, la visite d’IBK à Sikasso est une histoire de famille. On est prêts à toute sorte de sacrifice pour lui rendre son séjour agréable. Toutes les populations se sont mobilisées. La preuve est palpable. Ceux qui tiennent ces propos n’ont qu’à le prouver. C’était une mobilisation volontariste, sincère et de bonne foi pour reconnaitre les efforts du chef de l’Etat pour le problème du nord et tout ce qu’il a fait pour Sikasso dans le cadre du programme d’urgences sociales. Le président IBK est à la tête d’une équipe qui gagne. Donc, le Président IBK est à conserver pour longtemps car on ne change pas une équipe qui gagne. Je profite pour remercier toutes les populations de Sikasso pour leur mobilisation historique.

A.B.D

