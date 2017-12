Crée en début 2011, « Mouvement, une chance à saisir » regorgeant de nos jours, des milliers de militants et sympathisants au Mali et à l’étranger, avait pour but de soutenir le candidat IBK lors de la présidentielle de 2012 et poursuit toujours cet engagement sans faille et inébranlable. En réalité, ce mouvement est celui dénommé « IBK2012, une chance à saisir » crée en prélude de l’élection présidentielle de 2012. M. Baba Yoro Dao, membre fondateur du « Mouvement, une chance à saisir », vice-président, conseiller communal élu à Konna, apporte des précisions de taille sur leur soutien au Chef de l’Etat jusqu’à la fin de son mandat…

Les quatre vérités du vice-président Baba Yoro Dao…

M. Baba Yoro Dao pour les intimes mais de son vrai nom Hamadoun Salah Dao, rappelle qu’ils ont été les premiers à croire à l’étoile d’IBK qui devrait remplacer ATT à Koulouba, pour le soutenir dès les premières car, lui et ses camarades ont cru en la chance du « Kankelen-Tigi ». En tout cas, selon notre interlocuteur, leur mouvement poursuit son petit bonhomme de chemin, malgré les coups fourrés et autres coups-bas par-ci et par-là, pour soutenir et encourager quoi qui arrive, le Président IBK dans son projet d’un Mali de demain meilleur. « Nous en découragerons pas et poursuivrons notre engagement », a martelé Baba Yoro Dao.

Comment se porte aujourd’hui votre mouvement ?

Baba Yoro Dao: Nous nous sentons délaissés par les autorités, singulièrement par les proches d’IBK. Je rappelle que l’ex Directeur de campagne du candidat IBK, en l’occurrence, M. Abdoulaye Idrissa Maïga, actuel Premier Ministre, à qui nous avions adressé sans succès des correspondances pour attirer son attention sur les agissements de nos deux ex vice-présidents qui rançonnent des proches d’IBK à leur propre profit et non pour le compte de notre mouvement.

Pour preuve, nous avons constaté dimanche 10 décembre dernier, que ces mêmes individus expulsés de notre mouvement par voie d’huissier en guise de rappel, ont eu l’audace de dire au cours d’un journal télévisé de vingt heures de l’ORTM présenté par Hawoye Touré, que le mouvement une chance à saisir, a été rebaptisé en : « IBK, une chance pour le Mali », au vu et au su d’IBK et de son entourage. Nous qualifions cet acte de faux et usage de faux et une poursuite judiciaire n’est pas à exclure car, non seulement nous le condamnons avec vigueur pour faux et usage de faux puisqu’il risque de semer des doutes et des confusions au sein de nos bases respectives.

Ce mouvement a été créé pour soutenir IBK

Je le dis haut et fort à qui veut l’entendre que ce mouvement a été créée par la conviction et la volonté ferme des hommes et des femmes pour soutenir IBK dans son engagement et son parcours politique rarissime. Tout ce travail a été fait par nos fonds propres (cotisations des membres du bureau par exemple) et jusqu’ici, malgré tout ce qui se fait pour créer la division, la zizanie, la confusion en notre sein, nous poursuivons jusqu’à la fin de son mandat, notre soutien et notre engagement à l’égard du Président IBK à cause en guise de rappel, de sa demande express à l’époque fraîchement élu Président de la République du Mali.

Que comptez-vous faire après tous ces coups ?

Nous continuons à respecter notre engagement pour un Mali meilleur sous IBK et par cette occasion, éclaircir notre position par rapport aux mensonges et autres coups bas qui se trament actuellement dans les coulisses; tout comme, renforcer nos rangs dans nos bases respectives de l’Intérieur comme de l’Extérieur.

Dans ce cas, avez-vous un message particulier pour le Chef de l’Etat ?

Je rappelle d’abord que tout ce qui brille, n’est pas de l’or. Et l’or même s’il ne brille pas, restera toujours l’or ; vu tout ce qui se passe dans son entourage, je me demande si certains de ses proches sont avec lui?

Comme il aime le dire lui-même IBK : « Les hommes aiment la vérité, dieu aime le triomphe ». Quelle modestie ?

Propos recueillis par Bokari Dicko

