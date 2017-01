Le Comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali tient depuis hier sa 15e session ordinaire. Comme prévenu, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a boudé la réunion.

La 15e session du Comité de suivi se tient à un moment où l’accord a pris un coup dur dans sa mise en œuvre suite à l’attentat contre le camp du Mécanisme opérationnel de coordination (Moc) le 18 janvier à Gao. Condamnant cette attaque des ennemis de la paix, le patron de la Minusma a promis l’engagement des parties prenantes à mettre en œuvre l’accord pour la paix.

“Ce qui s’est passé à Gao le 18 janvier est très grave. Loin de nous décourager, il devrait plutôt être un levier et donner l’impulsion nécessaire pour qu’on aille au bout de la mise en œuvre de l’accord. Les terroristes qui sont venus attaquer ce jour-là, n’ont pas fait la différence entre qui est CMA, qui est Plateforme et qui est FAMa. Nous devons tout faire pour accélérer la mise en œuvre de l’accord et nous avons eu un échange sur la manière de faire en sorte qu’on puisse accélérer la mise en œuvre. Il n’est pas question de reculer”, a lancé Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mali, chef de la Minusma.

S’il y a un fait qui a retenu l’attention des participants à cette 15e session, c’est bien l’absence de la Coordination des mouvements de l’Azawad. Occasion pour le patron de la Minusma d’inviter la CMA à la table.

“Nous avons fait le constat que malheureusement nos frères de la CMA ne sont pas présents dans la salle avec nous ou du moins en totalité. Nous leur lançons un appel pour leur dire tout simplement que la politique de la chaise vide n’a jamais été payante et qu’il est extrêmement important qu’il reviennent, il n’y a pas meilleur cadre pour poser leur problème qu’au niveau du Comité de suivi et on va trouver des solutions à leur problème”, a indiqué M. Annadif.

La Plateforme quitte la salle

Aux dernières informations, il nous est parvenu que la plateforme a aussi aurait quitté la réunion peu avant la fin des travaux de la première journée. Selon nos sources, elle a dénoncé l’arrestation de plusieurs de ses éléments après l’attaque du camp du Moc. La Plateforme accuse la médiation internationale de n’avoir rien fait pour la libération de ses combattants.

La 15e session du CSA inscrit à son ordre du jour l’examen de la situation générale et les échanges sur les voies et moyens de nature à favoriser un avancement du processus de mise en œuvre de l’accord pour la paix, la préparation du comité de suivi ministériel, prévue pour la première quinzaine du mois de février à Bamako.

Aussi, les participants seront informés par le gouvernement des préparatifs en cours pour la tenue de la Conférence d’entente nationale et l’évolution du processus de révision de la Constitution.

Maliki Diallo