La 16ème session du Comité de Suivi de l’Accord a débuté hier et se poursuit aujourd’hui à Bamako. Le blocage dans la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudéni sera débattu au cours de cette rencontre.

Les échanges porteront également sur les conclusions de la conférence d’entente nationale. La médiation internationale a félicité quelques avancées constatées sur le terrain et souhaite « une accélération de la mise en œuvre de l’Accord ».

Davidse Koen, représentant spécial adjoint de la Minusma se montre optimiste. Il est au micro de Mahamane Almaimoune :

« On discute comme toujours sur la mise en œuvre de l’Accord de paix. Donc ça veut dire que maintenant, on va parler. Il y avait la réunion de haut niveau du 10 février. On va parler des propositions faites sur la mise en œuvre de l’Accord lors de cette réunion. Et je crois qu’il y’a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y avait la conférence d’entente Nationale, il y avait l’installation des autorités intérimaires, le MOC de Gao. Il y a des progrès en ce qui concerne la constitution. Mais il reste aussi beaucoup à faire en ce qui concerne la sécurité, le cantonnement, les autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni. Donc on va discuter des progrès, et comment accélérer la mise en œuvre de l’Accord de paix. Je crois qu’il y a des progrès et j’espère que le gouvernement peut installer les autorités rapidement. Donc j’ai de l’espoir en ce qui concerne cela ».

Les responsables de la Plateforme pointent du doigt la lenteur dans le processus de paix. Une situation qui selon eux explique certains dysfonctionnements sur le terrain.

Fahad Ag Almahmoud, secrétaire général du Gatia au micro de Mahamane Almaimoune :

« Il faut noter que c’est la première session après la conférence d’entente Nationale. Mais aussi, c’est la première session après la tenue du CSA au niveau ministériel le 10 février 2017. Tout le monde a pris note et s’est réjoui de la conférence d’entente Nationale. Mais force est de constater qu’il n’y a pas eu beaucoup d’évolution sur le terrain. Les autorités intérimaires, même si on dit qu’ils sont mises en place à Kidal. Il n’existe aucun symbole de l’État à Kidal aujourd’hui. Les listes du MOC de Kidal et Tombouctou ne sont pas établies. Les autorités intérimaires, après l’entente des parties, ne sont pas mises en place à Tombouctou et à Taoudéni. C’est une sorte d’état des lieux qui va être fait par cette 16ème session du Comité de Suivi de l’Accord ».

De son côté, la CMA se dit optimiste quant à la suite de la mise en œuvre de l’Accord. Cependant ses responsables souhaitent qu’il y ait des échanges au niveau local sur la question de l’« Azawad ».

…..lire la suite sur studiotamani.org