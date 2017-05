L’espace Ă©tant un enjeu, le nord du Mali est une vaste zone stable gĂ©ologiquement, donc une rĂ©gion propice pour faire des essais nuclĂ©aires et stocker des dĂ©chets nuclĂ©aires. Aujourd’hui, les espaces offshores pour stocker les dĂ©chets nuclĂ©aires, se sont rĂ©vĂ©lĂ©s comme une menace globale pour l’humanitĂ© avec un potentiel de risque exponentiel par les tsunamis. Et les prospectives s’orientent sur les zones non mobiles stable comme le nord du Mali.

En termes de ressources minières: Au nord du Mali, il a Ă©tĂ© mis en Ă©vidence sur plus de 4000km² des anomalies uranifères. Alors que le plus grand gisement d’uranium au monde en date Ă©tait sur 300 km² environ. Il se trouvait que la Chine voudrait rĂ©aliser une vingtaine de rĂ©acteurs nuclĂ©aires civils pour garantir sa sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique et du coup il s’est poser la problĂ©matique de source d’approvisionnement en ressources indĂ©pendante d’une autre puissance nuclĂ©aire.

De mĂŞme, nous avons un potentiel en terres rares. Cette matière est indispensable dans la fabrication de composantes Ă©lectroniques de haute portĂ©e technologique. Par ailleurs il se trouve que la Chine est le premier fournisseur mondial Ă plus de 90% de terres rares. Et aujourd’hui elle est en conflit avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) parce que voulant livrer un produit semi-fini de cette matière. Dans ce conflit mondial latent de matière stratĂ©gique, le Mali peut ĂŞtre un facteur d’Ă©quilibre.

Du reste en termes de curiositĂ©s gĂ©o scientifiques: Le nord du Mali est un laboratoire Ă ciel ouvert. L’ouverture de l’ocĂ©an atlantique s’est opĂ©rĂ©e quelque part dans le Tilemsi, il y a 630 millions annĂ©es (il y a 17 ans j’avais voulu faire une publication sur les traces de l’ocĂ©an perdu au Mali avec le Pr Renaud Caby de l’universitĂ© de Montpellier).

Aussi, il y a une possibilitĂ© de traçabilitĂ© de l’inversion du pĂ´le magnĂ©tique (Domaine d’application militaire) avec l’analyse des inclusions fluides dans les dolĂ©rites affleurant dans le Tilemsi (Ă€ l’Ă©poque le Chercheur Tahar AĂŻfa m’avait suggĂ©rĂ© une thèse dans son labo Ă Rennes avec une possibilitĂ© de financement de l’OTAN).

À suivre le Mali un enjeu régional

Dramane Dembélé

Ingénieur Géologue, consultant indépendant secteur minier