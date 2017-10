Le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA), groupe majoritaire de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), se renforce avec des ralliements de taille. En effet, le HCUA vient d’enregistrer dans ses rangs des personnalités politiques, religieuses et militaires. Les nouveaux arrivants sont: Siguidi AG Madi, élu à Ménaka et chef traditionnel de la fraction Idoguiritan; Almahmoud AG Houmoutaha, Maire de la commune d’Inekar; Alhassane Ag Afoy, ancien Président du conseil de cercle de Ménaka ; Ghissa AG Mahmoud, élu à Anderamboukar et chef traditionnel de la fraction Tabahaw, Hamed Ehya AG Alwafi, Cadi et élu à Ménaka ainsi que d’autres leaders communautaires et politiques de la Région.

Le HCUA a félicité les intéressés pour leur choix éclairé et leur engagement en faveur du mieux être des populations qu’ils représentent. Le Mouvement a aussi profité de cette occasion pour appeler toutes les populations de Ménaka à plus de tolérance pour une meilleure cohabitation entre différentes communautés de la région.

Alors question : ces ralliements à quel dessein ?

La Rédaction