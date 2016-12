Welcome! Log into your account

La question qui revient dans les débats est de savoir, jusqu’où iront les velléités Gatia-CMA ? Dans la mesure où les deux mouvements s’éloignent de plus en plus de la mise en œuvre de l’accord à travers des conflits interminables.

Le conflit qui oppose le Groupe d’autodéfense touareg, Imghad et alliés (Gatia) et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) est à l’origine de l’échec du Mécanisme opérationnel de coordination (Moc). C’est ce qui se murmure au sein du Comité mixte de sécurité.

You are going to send email to