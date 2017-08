Les accords d’Alger (Tamanrasset) du 6 janvier 1991 ont entraîné la démilitarisation des régions de Kidal, Gao et Tombouctou, les trois régions du Nord, à savoir 797 000 km2. Les Accords d’Alger du 4 Juillet 2006 pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal ont fixé les modalités du développement du Nord Mali. Les accords d’Alger du 15 Mai 2015 prévoient une décentralisation très poussée du pouvoir à destination des régions, avec de puissantes assemblées régionales dont les présidents seront directement élus, mais aussi la démobilisation des combattants des groupes armés et une plus grande représentation des populations du nord dans les institutions nationales. Aucun de ces accords n’a changé à un iota la souffrance des Maliens.

Sambou SISSOKO