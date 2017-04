Ahmedou Ag Abdallah, chef du village de Koyguima, dans la commune de Gargando (cercle de Goundam), a vu une opportunit√© avec l’arriv√©e d‚ÄôAnsardine dans la r√©gion de Tombouctou, en 2012, qu’il a rejoint sans h√©siter pour terroriser ses opposants politiques. Iyad le nomme Cadi de Goundam et lui offre un arsenal militaire et des voitures avec prise en charge. Ce avec quoi il a tromp√© et achet√© certains de ses voisins.

Ahmedou Ag Abdallah a sem√© la terreur et a facilit√© la propagation des terroristes jusqu’√† l’intervention fran√ßaise de janvier 2013, pendant laquelle il se r√©fugia en Mauritanie. Sa base militaire, sous le commandement de son fils Abdallah Ag Ahmedou dit Amma, rejoint naturellement le HCUA d√®s sa cr√©ation et profite de cette couverture pour ramener le terrorisme en cachette, car ils n’ont jamais coup√© le pont avec Iyad.

Depuis 2014, ils servent de pont entre les bases de Iyad et Koufa et le Macina. Ils font passer les jihadites sur le Macina et planifient toutes les attaques auxquelles ils participent (Nampala et entourage, Tenenkou…). Apr√®s l’attaque, ils re√ßoivent leur part du butin ce qui fait qu’ils sont bien √©quip√©s. Ils organisent les passages vers la for√™t de Ouagadou (waqada) et le Mema et transportent les peuples qui rejoignent Amadou Koufa du Mema vers les bases terroristes.

Ils font √©galement le m√™me travail dans la zone de Goundam-Tombouctou, avec un poste √† la foire hebdomadaire de Zuera, le poste d’Eriche √† l’ouest de Goundam, et souvent une pr√©sence au poste Mpsa de Nibka¬† sur l’axe Tombouctou-Goundam. Ils ont aussi un point focal √† Eban Malane √† 20km √† l’ouest de Gargando du nom d’Ibrahim de la fraction Kel Ghizaff, et un autre √† Tin Adanda √† 8km au sud de Gargando, du nom de Med Ali dit Lamheydi. Leur base de Koyguima sert de passage et cachette pour toute mission de terroristes dans la zone. C’est un de leurs v√©hicules qui a attaqu√© le poste d’entr√©e de Goundam la derni√®re fois.

C’est une cha√ģne qui fonctionne bien et coop√®re avec celle du Cadi de Tombouctou, le nomm√© Houkou Houka, au nord de Farach, qui a ses agents de liaison avec Koiguima dans la zone d’Essakane, Wani √† Tidayniwen, et Hamouta, fr√®re de Houkou Houka, qui est mobile dans la zone. Tout ce travail pour Ansardine dans la zone le valorise au Hcua qui lui sert de couverture et l’impose militairement et politiquement dans une r√©gion o√Ļ il n’a aucun poids social ou politique.

C’est ainsi qu’il est impos√© aux autorit√©s int√©rimaires de Tombouctou. Mouha de la communaut√© Kel Souk joue le m√™me r√īle pour Ansardine dans la zone de Rharouss et sert de passage pour les jihadites vers Mopti, la route Gao, Boni, Douentza et le Burkina. Sauf sur le plan militaire, Koyguima est plus actif que lui. Lui aussi presqu’inconnu se voit¬† r√©compens√© comme membre des autorit√©s int√©rimaires de Tombouctou pour bien se positionner et mener √† bien sa mission.

