Dans la salle du gouvernorat, une enveloppe de deux millions FCFA a été symboliquement remise aux autorités locales pour aider à la prise en charge des blessés. Et pour l’une des rares fois, majorité et opposition sont d’accord sur un mot: Gao Gaabandi (Gao, soit forte).

Pour Tiébilé Dramé, le sang versé doit désormais être notre référence pour travailler à la réunification du pays. “Le sang de la CMA, de la plateforme et de l’armée malienne a été mêlé et nous devons faire en sorte que ce soit le ciment de la réunification de notre pays”, a-t-il ajouté.

Grace à l’appui de certaines ONG dont le CICR, quatre malades sont déjà partis de l’hôpital et “il n’y a eu que deux décès jusque là parmi les blessés”. Cependant, le besoin psychologique est encore nécessaire pour les aider à mieux se relever. ” Certains sont toujours sous le choc et ont peur de sortir.”

Autour du camp du mécanisme opérationnel de coordination, dispositif de l’accord de paix visant à faire collaborer l’armée et les groupes armés, la sécurité est quelque peu renforcée. Des blindés des Casques bleus et des pickups de l’armée malienne qui font la ronde.

