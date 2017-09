La route Ansongo-Ménaka constitue aujourd’hui l’inquiétude majeure pour les usagers  victimes d’attaques et rackets à n’en plus finir.

Avec son lot de braquages, rackets et pertes en vies humaines, l’axe Ansongo-Ménaka est devenu une zone de non de droit et de laisser-aller. C’est le festival des coupeurs de route au grand dam des usagers de la route.

Les populations de la nouvelle région de Ménaka dénoncent l’insécurité accrue sur la route. Un sentiment d’amertume partagé par tous les acteurs (transporteurs, passagers commerçants, missionnaires).

Selon Ă©tudiant qui a sĂ©journĂ© dans la ville de MĂ©naka, aujourd’hui les habitants ne savent plus Ă quel saint se vouer. “On peut mĂŞme ne pas apporter des objets prĂ©cieux sur soi avec cette pratique qui n’a que trop durĂ©”, s’est-il indignĂ©.

Un autre de s’interroger sur la présence des forces internationales sur place avec la multiplication des braquages des passagers sur l’axe qui quitte la Cité de Kokia (Ansongo) pour Ménaka.

Ici c’est une route non bitumée. Avec l’hivernage, elle se trouve dans un état délabré. Les usagers peuvent faire souvent deux jours (48 h) de route sur une distance de 215 km. Selon certains usagers, tous ces facteurs profitent aux coupeurs de route.

Les braqueurs sont des professionnels. Ils sont surtout bien renseignés sur le programme des camions de transport. Pour un transporteur, l’état de la route est pain béni pour eux.

L’indifférence des autorités

La semaine dernière, un camion de transport a été braqué et des objets de valeur moindre des passagers et commerçants ont été enlevés à quelques kilomètres de la ville de Ménaka. Régulièrement, les forains d’Indelimane sont attaqués et dépouillés de leurs biens.

Comment sĂ©curiser les personnes et leurs biens dans une zone oĂą des bandits de tout acabit dictent leur loi ? “Les modes opĂ©ratoires de braqueurs ne changent point les attaques avec les motos de marque nigĂ©riane et chinoise (Sanili et Kasea)”, selon un apprenti de camion de transport.

Un autre habitant pointe un doigt accusateur sur l’indiffĂ©rence des autoritĂ©s administratives et militaires maliennes prĂ©sentes dans la ville. Selon notre interlocuteur, “la sĂ©curitĂ© de la ville incombe Ă celles-ci. “Ces attaques rĂ©currentes sont insoutenables”, a martelĂ© un vacancier.

A en croire un autre habitant, les autoritĂ©s ne rĂ©alisent pas la gravitĂ©Â de la situation, car elles empruntent le vol de la Minusma pour s’y rendre. “Elles sont coupĂ©es de la rĂ©alitĂ© de la zone”, a admis notre interlocuteur.

En tout cas, à Ménaka la grande interrogation reste l’immobilisme des autorités administratives et militaires de la région face à cette situation qui constitue un casse-tête chinois pour les voyageurs, commerçants et transporteurs.

Y. M. B.

Stagiaire

Â