Le samedi 22 avril dernier, dans la soirée, une vingtaine de camionnettes lourdement équipées et pleines d’Hommes bien armés appartenant à des présumés djihadistes a été vue dans le village de Naouléla par les populations locales. C’est dans la Commune rurale de Mourdja, à 10km du cercle de Banamba, sur l’axe de Nara. Dans les zones frontalières, c’est un véritable climat de peur et d’incertitude qui règne selon les Habitants.

C’est dans les environs de 18 heures que les populations de Naouléla ont vu un cortège de près de 20 véhicules pleins d’armes et de munitions sur l’axe Nara-Banamba. Les voitures seraient conduites par des présumés djihadistes qui ont été aperçus sur la route de Nara-Banamba-Macina. Selon des sources locales, c’est un véritable climat de peur et d’incertitude qui règne actuellement dans la zone.

Toutefois, selon les mêmes sources, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans ces localités pour prévenir une quelconque attaque.

Le Mali, depuis le coup d’État de 2012, ne cesse d’être le théâtre des attaques perpétrées par des Hommes armés. Une situation qui perdure malgré les multiples stratégies de lutte entreprises contre le phénomène par le Gouvernement malien avec le soutien de la communauté internationale.

Par ailleurs, hier, vers 8 heures 30 mn à Ansongo, des hommes armés ont braqué le chauffeur d’un véhicule du HCR et sont partis avec ledit véhicule. Toujours concernant l’actualité du nord du pays, deux corps ont été découverts, surement des candidats à l’immigration, près d’Almoustrate.

Adama A. Haïdara