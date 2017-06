Du 19 au 21 mai dernier s’est tenue dans le cercle de Goundam une rencontre intercommunautaire qui a regroupĂ© plus de 520 cadres, notabilitĂ©s et personnes ressources venant de 236 chefs de villages, fractions et de quartiers du cercle. Le thème portait sur : ”la Paix et sĂ©curitĂ©”. La fin de cette rencontre a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e par l’adoption d’importantes rĂ©solutions dont l’Ă©rection du cercle de Goundam en rĂ©gion de grand Lac.

 Les rĂ©solutions de la rencontre appelĂ©e Cadre de concertation des ressortissants du cercle de Goundam tenu du 19 au 21 mai 2017 Ă©taient au centre d’une confĂ©rence de presse de restitution animĂ© samedi dernier Ă la Maison de la presse par le prĂ©sident de la commission d’organisation de la rencontre, M. Oumar Ag Hamama CissĂ©. Il Ă©tait assistĂ© pour la circonstance de plusieurs notabilitĂ©s et prĂ©sidents de commission de la rencontre.

Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux représentants de toutes les communautés vivant dans le cercle de se rencontrer, de se connaitre, de discuter ensemble de leurs préoccupations en vue de trouver des solutions. Aussi, cette rencontre devrait permettre de trouver les voies et moyens susceptibles de ramener la paix, la sécurité et le vivre-ensemble qui a toujours caractérisé les différentes communautés du cercle de Goundam.

Dans sa dĂ©claration liminaire, le prĂ©sident de la commission d’organisation a tout d’abord saluĂ© tous les ressortissants du cercle pour leur apport, gage de la bonne organisation de la rencontre malgrĂ© le mot d’ordre de boycott lancĂ© par d’autres. Il a aussi remerciĂ© les forces de sĂ©curitĂ© prĂ©sentes Ă Goundam pour leur maintien, ce qui a d’ailleurs permis la tenue de la rencontre dans la plus grande quiĂ©tude.

Trois grandes rĂ©solutions ont marquĂ© la fin des travaux. Par rapport aux rĂ©solutions de la commission paix et SĂ©curitĂ©, les participants ont demandĂ© le retour sans dĂ©lai des rĂ©fugiĂ©s maliens pour un dialogue inclusif entre tous les fils de la Nation  ; l’application de toutes les dispositions de l’Accord issu du processus d’Alger ; la pĂ©rennisation d’une telle rencontre autour de la paix, la cohĂ©sion sociale et le dĂ©veloppement ; la rĂ©alisation des projets Ă impact rapide dans toutes les communes du cercle de Goundam ; l’instauration d’un dialogue franc entre toutes les communautĂ©s du cercle ; l’Ă©rection du cercle de Goundam en rĂ©gion ; l’accĂ©lĂ©ration du dĂ©veloppement du cercle de Goundam ; la crĂ©ation d’emploi pour les jeunes, etc.

Par rapport Ă la cohĂ©sion sociale, la commission a demandĂ© l’accĂ©lĂ©ration du processus de cantonnement et de DDR ; l’insertion socio-Ă©conomique et l’indemnisation de toutes les victimes de la crise ; le retour des dĂ©placĂ©s et des rĂ©fugiĂ©s ; la multiplication des rencontres intercommunautaires de paix ; le retour de l’administration et des services sociaux de base dans tout le cercle de Goundam ; une bonne gestion et une rĂ©partition des ressources et une justice pour tous…

Pour la commission Axe de dĂ©veloppement du cercle, les participants ont recommandĂ© urgemment l’identification et le rĂ©pertoire des sites de retour des populations rĂ©fugiĂ©es et dĂ©placĂ©es ; la viabilisation des sites de retour ; l’appui Ă la rĂ©insertion socio-Ă©conomique des populations affectĂ©es par la crise ; l’ouverture de toutes les Ă©coles en octobre 2017 et l’instauration d’un climat de paix, de confiance et de sĂ©curitĂ© entre les diffĂ©rentes communautĂ©s du cercle.

Youssouf SANGARÉ

