L’Association des scolaires et universitaires de Toguérécoumbé dans le cercle de Ténenkou a, au cours d’une conférence organisée samedi à Bamako, dénoncé l’absence de l’administration dans le cercle de Ténenkou. Selon les responsables du regroupement, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité et ramener les services publics dans le cercle.

Demba Coulibaly, parrain de l’Association des Scolaires et Universitaires de Toguérécoumbé, a expliqué sur les ondes de Studio Tamani que « depuis 4 ans le cercle de Tenenkou traverse des périodes très difficiles. Et nous les jeunes de la localité tirons encore la sonnette d’alarme ce que le cercle connait comme des difficultés surtout à cause de l’absence de l’administration. On nous a imposé une guerre dont on ne sait pas l’origine. Aujourd’hui, il n’y a pas d’administration, il n’y a pas de justice, ce sont les djihadistes qui font la loi. Malgré tout, la population résiste et nous tenons à saluer cette résistance ».

TERRORISME: Les jeunes de Macina se mobilisent contre les djihadismes

Les jeunes se mobilisent encore au sud à Macina dans la région de Ségou pour empêcher les groupes djihadistes d’utiliser les fractures sociales pour s’installer dans la zone. Ils se sont réunis samedi pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés afin de dissiper le sentiment de haine et de méfiance. Hadi Bah, initiateur de la rencontre des jeunes éleveurs et agriculteur, sur les ondes de Studio Tamani, a réitéré la détermination des jeunes à faire revenir la paix dans la localité.

Commentaires via Facebook :