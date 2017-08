Les rĂ©centes attaques menĂ©es simultanĂ©ment sur plusieurs fronts, par les Ă©lĂ©ments de la CMA, contre les positions du GATIA marquent indubitablement un tournant majeur dans la rĂ©solution de la crise au nord de notre pays. Il est clair que la CMA a dĂ©cidĂ© de passer Ă la vitesse supĂ©rieure dans son projet sĂ©cessionniste, au mĂ©pris flagrant de tous les engagements souscrits. À commencer par la DĂ©claration de cessation des hostilitĂ©s du 24 juillet 2014 d’Alger qui stipule de rĂ©gler tous les diffĂ©rends par la voie du dialogue.

L’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali issu du processus d’Alger stipule Ă©galement en son article 1er : ‘’les Parties, dans l’esprit de la Feuille de route, rĂ©itĂšrent leur attachement aux principes ci‐aprĂšs :

Respect de l’unitĂ© nationale, de l’intĂ©gritĂ© territoriale et de la souverainetĂ© de l’État du Mali, ainsi que de sa forme rĂ©publicaine et son caractĂšre laĂŻc ;

) Rejet de la violence comme moyen d’expression politique et recours au dialogue et Ă la concertation pour le rĂšglement des diffĂ©rends’’.

Pourquoi la CMA passe-t-elle alors outre ces engagements pris devant la CommunautĂ© internationale ? Parce qu’ils ont Ă©tĂ© pris sous la contrainte de ce qu’il est convenu d’appeler la CommunautĂ© internationale et qu’en consĂ©quence elle n’y accorde que trĂšs peu de crĂ©dit. Mieux, elle sent l’étau se resserrer autour d’elle et qu’il est impĂ©rieux de se dĂ©gager.

Pour ce qui est des motifs immĂ©diats de la flambĂ©e de violences, il y a la stratĂ©gie d’encerclement du GATIA qui avait des postes Ă quelques kilomĂštres seulement de Kidal. Ce qui reprĂ©sente une Ă©pĂ©e de DamoclĂšs sur la tĂȘte de la CMA.

En plus, il y a la Force en gestation du G5 Sahel avec laquelle il va falloir cohabiter. Ce qui rĂ©duirait considĂ©rablement la marge de manƓuvre de Iyad Ag Ghaly dont l’influence est certaine sur les responsables de la CMA.

On se rappelle que c’est lui qui avait instruit Ă la dĂ©lĂ©gation de la Coordination de rejeter le principe de la laĂŻcitĂ© de l’État malien, lors des pourparlers d’Alger. Ce qui a Ă©tĂ© vainement tentĂ©.

On se rappelle Ă©galement les dĂ©clarations d’il y a quelques jours d’un responsable du GATIA qui affirmait que le chef d’Ansar Eddine a une base Ă Kidal.

Avec la nouvelle donne qui se profile Ă l’horizon, la crĂ©ation d’une ‘’zone de sĂ©curité’’ autour de Kidal et dans Kidal devient un impĂ©ratif pour la Coordination des mouvements armĂ©s. D’oĂč, le dĂ©mantĂšlement vaille que vaille des bases du GATIA avec la bienveillante complicitĂ© de Barkhane qui a dĂ©lestĂ© celui-ci de ses armes lourdes.

Dans sa logique, la CMA bloque l’opĂ©rationnalisation du MOC Ă Kidal ; le retour de l’administration.

Elle rejette les combattants de la Plateforme, comme signifié au président de la Commission de bons offices et probablement bientÎt les FAMAS qui pourraient ne pas pouvoir mettre les pieds à Kidal.

OĂč est alors passĂ© l’Accord qui prĂ©voit que les trois parties signataires (Gouvernement, CMA, Plateforme) fournissent chacune 200 Ă©lĂ©ments pour la constitution du MĂ©canisme opĂ©rationnel de coordination (MOC) ? La CMA n’en a que dalle.

Pour les motifs sur le long terme, le dessein sĂ©cessionniste est trĂšs prĂ©sent. En posant les actes de rupture par rapport Ă l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation ; la CMA remet au goĂ»t du jour le projet de son ‘’Azawad’’ qui semble n’avoir jamais Ă©tĂ© enterrĂ©. L’occupation successive de plusieurs localitĂ©s du Nord tĂ©moigne de la vellĂ©itĂ© expansionniste de la CMA qui ne rencontre plus de vĂ©ritable rĂ©sistance sur le terrain depuis que Barkhane a dĂ©sarmĂ© le GATIA.

Le changement de fusil d’épaule d’une puissance qui dĂ©clare que les Touareg sont ses amis n’est pas pour rien dans ces offensives tous azimuts de la CMA qui reprend du poil de la bĂȘte. Ainsi, la CMA devient l’épouvantail par lequel le Mali sera tenu, notamment par rapport Ă certains engagements qu’il refuse de prendre, Ă l’instar de la rĂ©admission de nos compatriotes en situation irrĂ©guliĂšre.

Kidal est-il en train d’ĂȘtre perdu par le Mali ? En tout cas, le cas Kidal devient trĂšs prĂ©occupant au regard des derniĂšres Ă©volutions qui ne sont que la remise en cause de l’Accord qui est le seul garant de la paix. Et cela, dans une quasi-indiffĂ©rence gĂ©nĂ©ralisĂ©e.

À Bamako, les hommes politiques s’écharpent dans la perspective de la conquĂȘte du pouvoir en 2018, prenant prĂ©texte d’une rĂ©vision constitutionnelle. Ceux qui sont les garants de la mise en Ɠuvre de l’Accord constatent la dĂ©rive du processus de paix et de rĂ©conciliation.

C’est seulement Ă Gao qu’on voit une jeunesse qui montre ses muscles. Dans la DĂ©claration du conseil communal de la jeunesse, il est clairement dit, aprĂšs les condamnations et les recommandations : ‘’ Nous nous rĂ©servons le droit d’exprimer de vive voix que notre ville, Gao, ne subira plus jamais les mĂ©faits et l’humiliation de 2012’’. La jeunesse du Mali lui emboĂźtera-t-elle le pas dans ce combat qui vaut la peine d’ĂȘtre mené ? Une chose est certaine : l’heure n’est plus aux querelles d’arriĂšre-cour. C’est l’avenir de l’unitĂ© et de l’intĂ©gritĂ© du Mali qui se joue maintenant.

Par Bertin DAKOUO