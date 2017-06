Depuis novembre 2016, le collectif des régions non opérationnelles (CRNOP) a été créé en vue de défendre les intérêts de leurs populations respectives.

En effet, depuis 2012, le Président ATT a créé 12 nouvelles régions à savoir Taoudéni, Ménaka, Dioïla, Kita, Nara, Bougouni, Koutiala, Bandiagara, Nioro, San, Douentza ; Gourma Rharouss.

Leur Opérationnalisation devrait se faire entre 2014 et 2016 .Mais avec le coup d’état de mars 2012, et la crise multidimensionnelle de 2012, le programme de mise en œuvre a légèrement changé. Mais avec la signature du fameux , Accord dit d’ Alger le 15 mai 2015 à Bamako entre l’ Autorité centrale, les Rebelles de la CMA et les patriotes de la Plateforme, les dix autres régions devraient être opérationnalisées à la faveur de la création de celles de Taoudéni et Ménaka.Jusque-là, le régime d’IBK a gardé le silence sur les raisons de son refus de rendre opérationnelles ces régions C’est seulement la semaine dernière que le Ministre del’ Administration territoriale a avancé un argument qui ne tient pas la route lorsque la question lui a été posé quant –est –ce que les nouvelles régions seront opérationnelles ?

Il a répondu que faute de financement elles ne le seront pas encore. Nous pensons sincèrement qu’il ya un manque de volonté dans cette affaire. Tout l’argent de la surfacturation de l’avion présidentiel évalué à plus de 14 milliards pouvaient faire démarrer les dites régions. D’autres financements pouvant rentrer dans cette opérationnalisation des nouvelles régions, ce sont bien l’argent de la surfacturation des équipements militaires, surtout l’argent destiné à l’achat des chaussettes militaires surfacturées à 30000 F CFA la paire.

Malgré ce manque d’argent le régime a qu’à même les moyens de financer l’élaboration d’une nouvelleConstitution à 400 millions selon certaines sources et la prise en charge du référendum.Cela est une belle occasion donnée aux populations de ces régions non opérationnelles de faire voter leurs cartes NINA dans le sens de leur intérêt.Elles doivent coordonner leursstratégies avec celles de l’opposition, pour montrer la voie à suivre aux maliens indignés par le mandant d’IBK. Les dix régions comptent au bas mot 4 millions d’électeurs qui peuvent faire plier tout régime au Mali.

A l’image du président du CNID,Maitre Mountaga TALL lors de la campagne présidentielle de 2013 avait comme slogan ‘’ WATI CERA ‘’, nous rappelons donc au CRNOP que ‘’ WATI CERA’’ cela veut dire que le moment est arrivé de se faire entendre à travers les cartes NINA ; si jamais les dix régions tiennent à avoir gain de cause.

L’occasion est inouïe et elle ne doit pas être ratée. Ceux qui veulent leurs nouvelles régions avec un gouverneur nommé, cela est encore possible à condition de se faire entendre au même titre que les associations qui sont contre le référendum telle que ‘’ trop c’est trop ‘’ surtout que le Chérif de Nioro a déjà apporté son soutien au CRNOP.Il s’agit donc de fédérer les moyens et les stratégies à mettre en œuvre.

Pour conclure, si une autorité n’a pas d’oreille pour écouter, elle n’a pas non plus de tête pour gouverner également-(proverbe Danois).

Badou S. KOBA