Comme son nom l’indique, le Collectif des ressortissants du Nord (Coren) regroupe les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni. Il a été porté sur les fonts baptismaux en 2012 afin de venir en aide aux populations du nord. Mais force est de constater que certains responsables du Collectif se servent de la misère des populations du nord pour s’enrichir.

A sa création, les populations du nord avaient nourri beaucoup d’espoir au Coren. Mais de nos jours, elles ont perdu espoir et confiance à cause du comportement de certains responsables du Collectif. Ces derniers ont transformé le Collectif en un véritable fonds de commerce. Ils ont de la peine à effectuer une simple visite dans les villages du nord. Alors comment agir au nom de quelqu’un dont on ignore les conditions de vie ?

Pis, les dons destinés aux populations du nord sont parfois détournés. Le gros des dons reste à Bamako et les miettes sont entassées dans les voitures, avec des fanfares médiatiques, pour les populations du nord.

« Quand le Coren a été créé, vu les cadres et responsables qui le composent, j’avais nourri beaucoup d’espoir que les larmes des victimes seront essuyées. Mais malheureusement et tristement, ce sont ses dirigeants, cadres et grands commis de l’Etat qui sucent le sang des populations du nord », regrette Ahmed Maiga, un notable de la région de Gao. Almouzouk Touré, un habitant du cercle de Gourma Rhraous enfonce le clou : « Nous ne comptons plus sur le Coren puisqu’il a été transformé en un véritable monstre par ses premiers responsables qui s’en fichent de nous les populations du nord. Ils sucent nos sangs et font la pluie et le beau temps à Bamako ».

Même son de cloche pour Alhousseini Djiré de la commune de Kabero : « les leaders du Coren se sont servis du nom de l’organisation pour avoir des postes de ministres et directeurs. C’est quand ils ne sont plus aux affaires qu’ils commencent à s’intéresser au Collectif… ».

En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux, les ressortissants des régions du nord qui disent ne plus se retrouver dans les actions de l’organisation. Car, ils reprochent à certains de ses responsables de profiter de la misère des populations locales pour se faire un nom dans la capitale. Selon eux, le Coren est devenu un tremplin pour certains cadres du Nord qui se la coulent douce à Bamako.

