Les Communautés de culture Songhoï en Mouvement -IR Ganda ont organisé une conférence de presse samedi 03 juin 2017 dans la salle de conférence de la Maison de la presse pour faire la restitution des travaux de leurs assises tenues à Gao du 19 au 21 mai dernier. Principal animateur, M. Ousmane Issoufi Maïga, son président.

Tout d’abord, il avait fait le point de la crise socio-institutionnelle et sécuritaire qui a secoué le Mali en 2012 et qui a ébranlé le fondement du pays. Au-delà de la résolution politique de cette crise, le plus grand défi aujourd’hui reste sans nul doute celui de la mise en œuvre de l’Accord issu du processus d’Alger et sa traduction en programmes de développement incluant toutes les composantes de la société malienne et garantissant les droits fondamentaux de tous les citoyens sans distinction aucune, a déclaré le président des Communautés de culture Songhoï en Mouvement -IR Ganda dans sa déclaration liminaire.

Aussi, il a noté qu’en plus de cette situation d’insécurité, d’autres problèmes d’ordres endogène, à savoir la mauvaise gouvernance, les questions environnementales, la gestion conflictuelle des patrimoines collectifs dans le contexte de la démocratie et de la décentralisation. A ceux-là, il a ajouté les problèmes d’ordres exogène liés aux exigences contraignantes d’ordre économique international qui ont fortement contribué à la destruction des valeurs culturelles et dégradé considérablement le vivre ensemble et les conditions de vie des communautés de culture Songhoï.

Les Communautés de culture Songhoï constituant la population majoritaire au septentrion malien (avec plus de 83% des populations) se sont toujours battues pour la construction de l’unité nationale et le respect des valeurs républicaines sans jamais se prévaloir de quelconques traitementsde faveur. Compte tenu de tout ceci, a souligné le conférencier M. Ousmane Issoufi Maïga, les Communautés de culture Songhoï, aussi bien au Mali que de la diaspora, dans toutes leurs diversités après plusieurs mois de riches échanges et de concertations fructueuses, ont décidé de mettre ensemble leurs efforts en vue de la création d’un mouvement dénommé : ” Communautés de culture Songhoï en Mouvement -IR Ganda”.

L’objectif du mouvement, selon la déclaration des cadres des Communautés de culture Songhoï est : de défendre leur patrimoine historique, leurs intérêts moraux, socioculturels et économiques ; jouer pleinement leur partition dans un Mali unique, laïc, républicain et démocratique ; mettre en place une instance dédiée à la mise en œuvre des solutions répondant aux attentes et aspirations profondes des communautés.

La communauté, telle que employée ici n’es pas synonyme de communautarisme, d’enfermement sur soi, de rejet des autres et d’accaparement de tout pour soi, s’est empressé de préciser le président des Communautés.

Le nom ” Communautés de culture Songhoï en Mouvement -IR Ganda” a té plébiscité lors de l’organisation des assises tenues à Gao les 19, 20 et 21 mai 2017. Une rencontre qui avait regroupé pendant trois jours plus de 6000 participants venus du Mali et d’ailleurs. Cinq thèmes avaient été débattus par des experts qui ont pleinement enrichi les débats et amélioré la qualité des interventions. Il s’agit des thèmes suivants : ”La sécurité et paix”, ”le développement et la gouvernance locale”, le vivre ensemble et la réappropriation de nos valeurs”, la femme : ”réconciliation et intégration dans nos communautés”, les jeunes : ”emploi et formation professionnelle, éducation et santé, engagement citoyen”.

Il ressort des résultats de la rencontre de Gao des recommandations pertinentes parmi lesquelles on peut retenir : le rejet catégorique et systématique de l’appartenance des régions du Nord (Gao, Tombouctou, Mopti, Ménaka, Kidal, Taoudénit) dans l’espace géographique dit Azawad ; l’arrêt immédiat du rançonnement des populations civiles des régions du Nord par les groupes armés ; le désarmement de tous les groupes armés dont les milices et l’organisation de la défense civile ; le renforcement de la lutte contre la prolifération des armes légères et des armes de guerre ; le rétablissement de l’autorité de l’Etat et le retour sans aucun délai de l’Administration et des services sociaux de base dans l’ensemble des cercles des régions du Nord ; le redéploiement sans délai des forces armées et de sécurité dans toutes les régions du nord ; le désenclavement des régions du nord, notamment la restauration urgente de la route Sévaré-gao ; l’élaboration d’une charte pour une paix durable et le vivre ensemble entre les communautés de culture Songhoï, tamasheq, arabes vivant sur le même terroir.

Youssouf SANGARÉ