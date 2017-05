Bamako, le 3 mai 2017- Aujourd’hui à 13h15, une attaque aux mortiers ou roquettes a été lancée contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou (Super Camp). Selon les rapports préliminaires, six (6) obus y ont atterri. Le bilan provisoire est de neuf (9) blessés parmi les casques bleus, y compris quatre (4) grièvement qui sont en train d’être évacués à Bamako. L’attaque a fait un mort dont l’identification est en cours. Des dégâts matériels ont également été causés dont l’ampleur sera établie ultérieurement. Aucun personnel civil n’a été affecté.

La Force a renforcé la protection du camp et a déployé des moyens aériens de reconnaissance pour identifier la zone où les tirs ont été lancés.

La MINUSMA souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Elle condamne dans les termes les plus vigoureux cette attaque lâche et ignoble contre son camp et son personnel. Elle appelle au déploiement de tous les efforts pour identifier les responsables de cette attaque terroriste et les traduire en justice.

La MINUSMA réitère sa détermination inébranlable à continuer son appui au Mali et à son peuple, aux fins d’instaurer une paix et une sécurité durables au bénéfice de toute la population.

