Des habitants de Gao, ont marché mercredi pour réclamer le départ sans condition du Gouverneur de la région pour mauvaise gestion.

Les manifestants ont saccagé tous les panneaux et les bars qui sont aux alentours du gouvernorat ». La société civile et les mouvements des jeunes ont  également coupé les routes et les services et commerces entrainant leur fermeture.

Insécurité dans les régions nord du Mali

9 personnes et 10 véhicules enlevés

Le nord du Mali et une partie du centre continuent d’être les théâtres d’attaques et d’embuscades à la fois violentes et meurtrières contre les habitants, les forces armées ces deux dernières semaines, l’on a décompté plusieurs victimes. Il ne passe aucune semaine sans qu’un acte de terrorisme, de banditisme ou de rébellion ne se produise dans le grand nord du Mali. La faillite de l’Etat dans cette zone et la passivité des forces étrangères en seraient la cause. Ainsi, mercredi dernier 9 personnes (dont une trouvée morte), ont été kidnappées 10 véhicules enlevés et une maison incendiée.

Kidal

La maison d’Arbacane incendiée et Sidi ag Bilal abattu

La maison du maire de Kidal, Arbacane AG ABZAYACK a été incendiée à Kidal par des éléments se réclamant de la CMA.

Dans la nuit de mardi à mercredi, aux environs de 23 heures, deux individus armés se sont introduits dans la maison de Monsieur Arbkane Ag Abzeyake, sise à Intidban, un quartier de la ville de Kidal.

Ils avaient en leur possession de l’essence avec laquelle ils ont mis à feu tout ce qui s’y trouve », informe un habitant. Ces mêmes individus auraient abattu Sidi ag Bilal…

Un jeune homme imghad du nom de Sidi ag Bilal a été abattu à Intekoi, à la sortie nord-ouest de Kidal par des combattants Idnane qui seraient du MNLA (CMA). Selon nos sources, la victime appartenait à la plateforme et a refusé de faire allégeance à la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Concernant l’attaque contre la plateforme et l’incendie qui a transformé la maison du maire en cendre, les Imghads et les populations de la ville s’insurgent contre la passivité des forces étrangères présentes dans cette localité.

Une présence de Barkhane et de la MINUSMA à Kidal qui, malgré la durée, ne permet toujours pas de mettre un terme aux agissements des terroristes et mouvements qui veulent retarder la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale.