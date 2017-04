Plusieurs villageois se sont dit préoccupés par la prolifération des armes, déclarant que les civils pouvaient facilement en acheter auprès des commerçants, y compris auprès de ceux qui se rendaient régulièrement en Mauritanie. Un villageois a ainsi déclaré :

L’√Čtat ne donne rien aux Dozos, sauf du riz et une aide pour les frais m√©dicaux, mais ils aident aussi parfois les villageois peuls. Non, les Dozos et m√™me les Peuls ach√®tent leurs Kalachnikovs. L’√Čtat n’est pas pr√©sent alors nous le faisons tous. En g√©n√©ral, on se les procure en Mauritanie – il n’y a pas de contr√īles √† la fronti√®re – ou de douane… Nous savons comment faire pour en acheter et √† qui nous adresser.

Le prix d’une belle vache, c’est ce que co√Ľte un Kalachnikov – environ 500 000 CFA (800 dollars US). Les gens les ach√®tent √† des commer√ßants qui se rendent tout le temps en Mauritanie et en Alg√©rie – pour une raison que j’ignore, l’arm√©e ne fouille pas toujours leurs voitures. Quand vous avez besoin d’un fusil, quelle que soit votre [ethnicit√©], vous passez votre commande, on vous demande d’attendre quelques jours, et puis votre marchandise est livr√©e.

Source HRW

Centre du Mali : Baisse des exactions commises par les Famas

Depuis le d√©but de 2017, Human Rights Watch a rendu compte de plusieurs exactions qui auraient √©t√© commises par des membres des forces de s√©curit√© maliennes, dont l’ex√©cution sommaire de trois hommes, la disparition forc√©e de six hommes et des s√©vices inflig√©s √† plusieurs personnes en d√©tention. Ces atteintes pr√©sum√©es se seraient produites lors d’op√©rations de lutte contre le terrorisme lanc√©es dans les r√©gions de S√©gou et Mopti.

Compar√© aux ann√©es pr√©c√©dentes, le nombre d’all√©gations relatives aux exactions des forces de s√©curit√© a connu une baisse r√©guli√®re. Cependant, les autorit√©s au sein des syst√®mes de justice militaire et civile n’ont gu√®re consenti d’efforts pour enqu√™ter ou exiger des militaires impliqu√©s dans des atteintes visant des d√©tenus qu’ils rendent compte de leurs actes.

Source HRW