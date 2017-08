Dans une dĂ©claration dĂ©posĂ©e Ă notre rĂ©daction,  les Etats-Unis d’AmĂ©rique, Ă travers le DĂ©partement d’Etat, ont condamnĂ© ” les violations rĂ©currentes du cessez-le-feu qui ont eu lieu au Mali entre les groupes armĂ©s signataires de l’accord de paix d’Alger de 2015″.

Le pays de Donald Trump a exhortĂ©  ” les parties Ă cesser immĂ©diatement les hostilitĂ©s et Ă respecter strictement leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et Ă respecter les droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne les civils et les prisonniers. Nous sommes grandement prĂ©occupĂ©s par les rapports faisant Ă©tat de massacres de civils en guise de reprĂ©sailles et la dĂ©couverte de tombes anonymes dans les zones de conflit”.

Aussi, il s’est fĂ©licitĂ© “des enquĂŞtes menĂ©es par la mission de maintien de la paix de l’ONU, la Mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).  Si les allĂ©gations se rĂ©vèlent avĂ©rĂ©es, les auteurs doivent ĂŞtre traduits en justice “, ont requis les Etats-Unis.

“Nous applaudissons les efforts visant Ă rapprocher les parties pour se mettre d’accord sur la cessation des hostilitĂ©s et nous dĂ©plorons l’incapacitĂ© des parties dans ce domaine. Nous appelons toutes les parties Ă redoubler d’efforts pour se conformer au cessez-le-feu et Ă mettre pleinement en Ĺ“uvre l’accord de paix d’Alger. Les États-Unis se tiennent aux cĂ´tĂ©s du peuple malien alors qu’il travaille Ă la construction d’un pays pacifique, prospère et uni “, poursuit la dĂ©claration.

Enfin, les Etats-Unis  “soutiennent Ă©galement les efforts des États du G5-Sahel (le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger) pour crĂ©er une force commune et entreprendre d’autres actions dans le but de remĂ©dier aux menaces qui dĂ©stabilisent le Mali et d’autres parties de la rĂ©gion et qui rendent une paix durable beaucoup plus insaisissable”.

MD