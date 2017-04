Mouvement de colère mercredi dans la ville de Gao. Une altercation entre un commerçant arabe et un conducteur de tricycle a provoqué une manifestation de colère de plusieurs jeunes dans la ville.

Selon des sources locales, ces affrontements auraient fait un mort et plusieurs blessés. Les manifestants voulaient s’attaquer aux Arabes et Tamasheq de la ville après qu’un Arabe a poignardé un conducteur noir de tricycle. Des éléments de l’armée et les forces de la Minusma sont intervenus pour calmer les tensions.

Selon des sources locales, la ville de Gao a failli connaitre mercredi une nouvelle journée noire à travers des affrontements entre communautés sonrhaï et arabe. Une bagarre mortelle entre un commerçant arabe et un jeune conducteur de tricycle sonrhaï a été à l’origine de la tension qui a été circonscrite grâce à l’implication des leaders des deux communautés et aux autorités politiques et administratives locales.

Il nous a été expliqué par un confrère dans la ville que le jeune conducteur de tricycle sonrhaï a transporté les marchandises de l’Arabe jusqu’à sa boutique, mais les deux n’ont pas pu s’entendre sur les frais de transport. Le conducteur a pris un carton de l’Arabe pour rentrer dans ses droits. Ce qui a provoqué une rixe faisant entre des jeunes Sonrhaï et Arabes. Malheureusement, un jeune a été tué par balle et 4 également blessés. Le pire a été évité de justesse puisque les FAMa, les combattants du Moc (Mécanisme opérationnel de coordination) et les forces internationales ont vite réagi en s’interposant entre les deux groupes lourdement armés. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, les responsables politiques et les chefs traditionnels et communautaires ont passé des heures à appeler au calme. Mais, la situation reste tendue.

