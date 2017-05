Plan international Burkina Faso a organisé un atelier de lancement et de planification des activités du « Projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l’aide extérieure dans la province du Séno, région du Sahel » en abrégé Sewoh-Seno, les 20 et 21 avril 2017 à Dori.

Ce projet de plus d’un milliard de FCFA mis en œuvre avec l’appui de ses partenaires allemands, envisage d’améliorer les conditions de vie de 3 800 ménages en près de cinq ans.

D’une durée d’environ 5 ans qui couvre la période de décembre 2016 à septembre 2021, le « projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l’aide extérieure dans la province du Séno, région du Sahel » en abrégé Sewoh-Seno a été financé à hauteur de 1 074 414 844 F CFA par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand et plan international Allemagne.