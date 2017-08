La Mouvance Républicaine, une plateforme d’associations des jeunes regroupant des maliens et des maliennes de l’intérieur, a organisé, le vendredi 4 août 2017, une soirée commémorative de bougie pour rendre un hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille depuis le début de la crise du Nord à maintenant. La rencontre, en plus de se souvenir et de se recueillir devant la mémoire de ces combattants disparus pour l’honneur de notre pays, avait pour but de collecter un fond pour venir en aide à leurs familles.

La rencontre était parrainée par Dr. Amadoun Touré en présence du président de ladite mouvance, Dr. Amadou Koné et l’ensemble de ses membres et des invités de marque. Selon le président, Amadou Koné, la Mouvance Républicaine est une plateforme d’associations des jeunes regroupant des maliens et des maliennes de l’intérieur comme de l’extérieur pour le changement, le développement, l’émergence de la jeunesse et le respect des principes de la République c’est-à-dire le respect des valeurs de la République, de la démocratie et la citoyenneté.

Pour lui, l’objectif de son association est de sensibiliser et d’informer les citoyens en organisant des conférences et des sessions de formation sur les maux qui minent la société malienne en vue de proposer des solutions. Parlant des raisons qui ont motivé l’organisation de cette soirée, il dira qu’elle a été organisée pour se rappeler et se recueillir devant la mémoire des soldats tombés sur le champ de l’honneur.

« Nous avons organisé cette nuit commémorative de bougie à l’honneur des soldats tombés sur le champ de bataille en aidant les veuves, les orphelins, les associations des femmes militaires. C’est pour démontrer que nous pensons à eux et un fond sera collecté pour soutenir leurs familles», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le parrain de l’événement, Dr. Amadoun Touré a expliqué les raisons qui ont motivé son parrainage. Pour lui, cette mouvance Républicaine regroupe des jeunes dévoués et engagés pour le développement du Mali d’où sa motivation à les soutenir dans leurs actions.

Moussa Dagnoko