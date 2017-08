Dans un communiquĂ© diffusĂ© ce weekend, la Mission de l’Onu au Mali (Minusma) a annoncĂ©Â avoir ouvert enquĂŞte sur l’existence de fosses communes et sur de nombreuses accusations de violations des droits de l’homme au nord du Mali, notamment Ă Kidal. Elle a prĂ©cisĂ©Â aussi et surtout avoir reçu 67 accusations imputĂ©es Ă deux groupes armĂ©s, la Coordination des Mouvements de l’Azawad et Ă la Plateforme, depuis la reprise des affrontements en dĂ©but du mois de juin.

La Mission de l’Onu au Mali (Minusma) a annoncĂ©Â avoir ouvert enquĂŞte sur l’existence de fosses communes et sur de nombreuses accusations de violations des droits de l’homme au nord du Mali, notamment Ă Kidal. Elle a prĂ©cisĂ©Â aussi et surtout avoir reçu 67 accusations imputĂ©es Ă deux groupes armĂ©s, la Coordination des Mouvements de l’Azawad et Ă la Plateforme, depuis la reprise des affrontements en dĂ©but du mois de juin. Toutefois, l’organisation onusienne ajoute que sur les 67 allĂ©gations, 34 ont pu ĂŞtre confirmĂ©es. Parmi elles, figurent notamment des disparitions forcĂ©es d’individus, y compris celles de mineurs, des cas d’enlèvement et de mauvais traitements, ainsi que des cas de destructions, d’incendie et de vols.
A AnĂ©fis, dans la rĂ©gion de Kidal, les enquĂŞteurs de la Minusma ont pu constater sur place l’existence de tombes individuelles et de fosses communes. Toutefois, la mission onusienne estime qu’elle n’est pas en mesure d’établir Ă ce stade ni le nombre de personnes enterrĂ©es, ni les circonstances de leur dĂ©cès. Cependant, elle ajoute que les enquĂŞtes vont se poursuivre notamment sur le sort des personnes disparues.
La Minusma s’est dite “aussi extrĂŞmement prĂ©occupĂ©e par la possible prĂ©sence de mineurs parmi les rangs des mouvements signataires”. Selon elle, cela “constitue de graves violations des droits de l’enfant en pĂ©riode de conflit armé”. MalgrĂ© les preuves, il n’y a toujours pas de sanctions pourtant annoncĂ©es par les pays membres du conseil de sĂ©curitĂ© comme la France et les Etats-Unis d’AmĂ©rique. Deux ans après la signature d’un accord en mai et juin 2015 pour permettre le retour de la paix au Mali et celui de l’administration dans les localitĂ©s oĂą l’Etat est absent, la crise perdure. Et le chef de la Minusma a fini par reconnaitre que « l’Accord d’Alger est dans l’impasse ». En attendant, le pays s’enfonce dans l’insĂ©curitĂ©.

VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME AU NORD

Les ex-rebelles et la Plateforme s’accusent mutuellement

Du cĂ´tĂ© des groupes armĂ©s, la CMA nie toute implication dans cette affaire et dit avoir dĂ©noncĂ© ces violations des droits de l’homme depuis longtemps. La Plateforme, elle, estime que cette enquĂŞte n’est pas opportune. Pour ses responsables, c’est une diversion de la communautĂ© internationale suite aux manifestations organisĂ©es cette semaine contre les forces Ă©trangères.

VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME AU NORD

L’AMDH demande à la Minusma d’être associée

Pour certains observateurs, ces violations des droits de l’homme dans le nord du pays ont longtemps existĂ©. Ces dĂ©fenseurs des droits de l’homme souhaitent que des mesures soient prises pour que ces crimes ne restent pas impunis. Le prĂ©sident de l’association malienne des droits de l’homme demande Ă la MINUSMA d’associer les organisations dĂ©jĂ prĂ©sentes sur le terrain pour donner plus de crĂ©dibilitĂ© aux informations qui seront rapportĂ©es.

CRISE MALIENNE

 3 800 détenus par les groupes armés au nord

La reprise des hostilités entre les groupes armés au nord ont occasion la prise de plusieurs combattants de part et d’autre. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé ce weekend avoir rendu à plus de 3 800 détenus depuis janvier 2017. Il s’inquiète des conditions de détention et les défenseurs des droits humains appellent les belligérants au respect des quatre principes de la convention de Genève qui garantit des droits aux prisonniers de conflits dont la violation peut entrainer des sanctions contre les auteurs prévues par le droit international.

Le. Pour le porte-parole du ComitĂ© international de la Croix-Rouge ( CICR ) au Mali ,Germain Mwehu qui a entamĂ© une visite aux personnes dĂ©tenues par la Coordination des mouvements de l’Azawad ( CMA) Ă la suite des affrontements de ces derniers jours, l’objectif est de s’enquĂ©rir des conditions de dĂ©tention de ces dĂ©tenus. Toutefois, il estime que le CICR n’a pas mandat de divulguer les informations obtenues dans le cadre des visites aux dĂ©tenus

CRISE MALIENNE

Des experts européens pour réconcilier les Maliens

Stabiliser les rĂ©gions centrales de Mopti et SĂ©gou, c’est le nouveau dĂ©fi de l’Union europĂ©enne au Mali qui vient de dĂ©cider d’envoyer une Ă©quipe d’experts sur place. Une mission qui intervient au lendemain d’une grande manifestation organisĂ©e hier Ă Bamako pour alerter sur la situation sĂ©curitaire dans le pays. «La France dehors» ! De nombreux Maliens en colère ont scandĂ© hier ce slogan dans les rues de Bamako. Un slogan hostile Ă la France qui fait office de signe d’alerte sur la situation sĂ©curitaire dans le nord-Mali. Une rĂ©gion qui aurait Ă©chappĂ© au contrĂ´le des Français qui jouent les sapeurs-pompiers depuis le dĂ©but de la crise dans cette partie du Mali.

