La coalition pour le peuple, composée de plusieurs associations de jeunes, a donné une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale de sa requête du retrait pur et simple des forces étrangères au Mali pour complicité d’occupation et de partition du pays. C’était le dimanche 30 juillet à la Maison de la presse.

Cette conférence de presse était animée par le porte-parole de la coalition pour le peuple, Moussa Seydou Maïga, accompagné du secrétaire général du Réseau des leaders pour la paix et la cohésion sociale, Mohamed Alhousseïni.

Dans une déclaration lue à la presse, la coalisation pour le peuple prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante du Nord du Mali en général et de la gestion inadmissible de la question de Kidal en particulier. Elle constate avec regret et amertume que malgré la signature des différents accords et celui d’Alger pour la paix et la réconciliation nationale, sous l’égide de la communauté internationale depuis plus de deux ans entre les parties prenantes de la crise, l’intégrité territoriale du Mali reste confisquée du moment où les régions de Kidal, Taoudéni, et une partie des régions de Tombouctou, Gao, Mopti et Ségou échappent toujours au contrôle de l’Etat.

Selon les responsables de la coalition pour le peuple, aujourd’hui, plus des 2/3 du territoire du Mali sont devenus un no man’s land créant ainsi un environnement favorable à toutes les formes d’insécurité. Pire, ils ont indiqué que les derniers événements survenus à Ménaka prouvent à suffisance la volonté manifeste de la force Barkhane et de la Minusma à participer activement au processus d’occupation et de partition du pays.

En outre, pour la coalition pour le peuple, rien ne peut et ne saurait justifier les manœuvres géopolitiques pour réduire drastiquement non seulement les capacités militaires des Fama et de la plate-forme, mais aussi le pouvoir de décisions du gouvernement complètement muselé.

Par ailleurs, la coalition pour le peuple invite toute la population malienne à participer massivement au sit-in qu’elle organisera devant l’ambassade de France au Mali, le jeudi prochain.

Diango COULIBALY