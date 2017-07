Les travaux de la 19e session ordinaire du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger se tiendront les 10 et 11 juillet prochains à Bamako, entre les parties signataires et la médiation internationale.

Au cours de cette session, le gouvernement présentera à travers une communication les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord, notamment, en ce qui concerne la situation à Kidal : état de mise en œuvre du chronogramme intérimaire, l’opérationnalisation des autorités intérimaires, les mécanismes sécuritaires (Moc, patrouilles mixtes, CNDDR et CNRSS), la révision constitutionnelle, la Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale.

Par ailleurs, plusieurs autres communications seront entendues, notamment les rapports des sous-comités chargés des questions de défense et de sécurité, développement socio-économique et culturel, réconciliation, justice et questions humanitaires.

Au même chapitre, le président du Groupe de travail chargé de conduire le processus de sélection d’un observateur indépendant(e), Pierre Buyoya, fera le point sur les avancées enregistrées dans ce sens.

A titre de rappel, lors de la dernière session, tenue les 5 et 6 juin passés, Mme Frederica Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité́, a pris part aux travaux et a annoncé une contribution de son institution à hauteur de 500 000 euros au budget du CSA afin d’encourager les parties maliennes a la mise en œuvre rapide de l’accord.

A. M. C.