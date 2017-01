Les manifestations d’assistance et de solidarité continuent de pleuvoir à Gao, deux semaines après la sanglante et odieuse attaque terroriste perpétrée contre le camp de cantonnement du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). A la suite des autorités officielles et de la classe politique toutes tendances confondues, c’était au tour des femmes parlementaires de s’illustrer par une contribution de taille à la prise en charge des blessés. Ces derniers, qui continuent de baigner dans le sang et la douleur au principal centre hospitalier de Gao quand ils ne succombent pas à leur peine, ont en effet reçu la semaine dernière la bagatelle d’un million de francs CFA des mains de la députée Mme Haidara Aissata Cissé dite Chato. Laquelle disait agir ainsi au nom de la gent parlementaire malienne. Le célèbre leader continental du microcosme féminin malien n’a pu retenir ses larmes au contact des victimes et de l’ampleur des dégâts causés par le tragique événement qui porte la signature du groupe terroriste Al Miurabitoune de Moctar Bel Moctar. Selon nos sources ‘’Chato’’ était inconsolable et a dû couler des larmes deux heures d’horloge avant de regagner la capitale.

