Selon le secrétaire général du CPA, le gouvernement et la médiation ont proposé aux groupes armés signataires de l’accord, 150 combattants par région avec la consigne de faire de la place aux dissidents. “Nous attendons qu’on nous dise si nos listes sont bien reçues et nous attendons le regroupement de nos combattants”.

Cette information a été donnée par Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la CPA. “A la date d’aujourd’hui une offre a été faite par le gouvernement et la médiation pour permettre l’inclusion de ces mouvements signataires et nous avons fait des propositions qui ont été déposées. Une fois que nos combattants ont été appelés au regroupement, je crois qu’il n’y aura plus de problème”, a-t-il informé, ajoutant qu’ils attendent qu’on leur demande de mobiliser leurs combattants pour les patrouilles “pour que cela démarre et que les autres arrivent à Kidal”.

Les groupes armés (CPA, CMFR-2, le MPCA et l’EFPA) opposés à l’entrée des combattants de la CMA dans la ville de Gao dans le cadre de la mise en route des patrouilles mixtes, reconnaissent avoir reçu du gouvernement et de la médiation une offre pour commencer le processus.

