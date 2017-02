Welcome! Log into your account

D’autres dépenses dont l’hébergement, la restauration, les perdiems coûtent 250 dollars, environs 140 000 F CFA par jour et par personne. Avec la nouvelle donne, cette somme colossale sera désormais à la charge de l’Etat malien. Même si “Nord-Sud Journal” ne donne pas les raisons de cette décision subite de la Minusma, il est des signes qui ne trompent dans la collaboration entre la mission onusienne et notre pays.

Si l’on s’en tient aux informations du journal citant une source militaire de la Minusma, “la facture devient lourde pour nous et nous ne pouvons plus supporter cela”. Par exemple, rien que pour le déplacement d’un hélicoptère de Gao à Kidal pour acheminer les membres de CTS à la Cité des Askia, la mission onusienne au Mali dépense environ 5,7 millions de F CFA.

La décision unilatérale de la Minusma d’arrêter le financement des activités du Comité technique de sécurité (CTS), un démembrement du comité de suivi de l’accord (CSA), est la preuve que l’Etat malien et la mission onusienne ne sont plus sur la même longueur d’onde.

