Le développement des Régions du Nord Mali permettra d’améliorer les conditions de vie des populations locales et, par conséquent, de lutter efficacement contre les ex-rebellions dont les revendications étaient apparemment basées sur cet aspect socio-économique. L’Agence de Développement du Nord du Mali (ADNM) est à l’origine de nombreux projets destinés à l’essor des Régions du Nord. Dans ce cadre, une nouvelle plateforme dénommée Synergie nord est née pour fédérer les actions.

Présidée par le Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadoun Konaté, la cérémonie de lancement de la plateforme Synergie nord a eu lieu, le vendredi 28 avril dernier, au GRAND Hôtel de Bamako, en présence de la Représentante de l’Ambassadrice de la France au Mali, Mme Françoise GIANVITI, et la Coordinatrice humanitaire des Nations-Unies au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe, Représentante des PTF.

Le Ministre Hamadoun Konaté a exprimé toutes ses reconnaissances aux partenaires et amis du Mali pour leur présence effective à cet atelier et pour le précieux appui apporté au Mali pendant cette période difficile de son Histoire. Une Histoire, selon lui, marquée par la sortie de crise avec des avancées dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation nationale.

Les avancées dans la mise en œuvre de l’Accord s’expliquent, selon le Ministre, par, entre autres, l’installation des autorités intérimaires, l’opérationnalisation progressive des patrouilles mixtes, le démarrage du processus de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) et la mise en route des actions d’urgence de relevant du Bien-être des populations locales.

Axé sur l’examen et la validation, au plan politique, de la plateforme d’informations dénommée «Plateforme Synergie nord», cet atelier a été initié par l’Agence de Développement du Nord du Mali (ADNM).

Il s’inscrit dans le cadre de la Coordination des interventions dans les zones post-conflits. Il a pour objectif de recueillir à partir d’expériences et de leçons apprises, les contributions des différentes familles d’acteurs afin de permettre à notre Gouvernement, aux Partenaires Techniques et Financiers et aux Organisations Internationales de traiter la question de la sécurité des interventions et d’opérationnaliser les principes de prévention de conflits et de renforcement de la paix dans les zones post conflits.

Aux dires du Ministre, la Plateforme Synergie nord est un outil conjoint Etat malien-PTF simplifié, évolutif et facile à utiliser. Aussi, il répond aux besoins essentiels des acteurs de développement. A cet égard, la Plateforme va permettre de disposer, en temps réel, de la Cartographie des interventions ; du Répertoire des intervenants ; de la Nature et du Coût des actions mises en œuvre aux niveaux communal et régional.

Pour la Coordinatrice humanitaire des Nations-Unies au Mali, dans le cadre des dividendes de la paix, le Gouvernement doit encore faire des efforts pour assurer les services sociaux de base. Pour elle, la plateforme synergie nord permettra de rendre plus fiables les données des interventions dans les Régions du Nord. Pour ce qui concerne l’Accord pour la paix et la réconciliation national, Mme Mbaranga Gasarabwe, estimera que des avancées significatives ont été constatées avec l’installation des autorités intérimaires et le démarrage progressif du MOC et du DDR.

