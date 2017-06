Le lundi 29 mai 2017, les responsables de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) étaient face à la presse à la Maison de la Presse de Bamako. A travers cette sortie pour justifier leur bonne foi, les responsables de la CMA ont mis à nu leur propension financière. Quand leur porte-parole met un accent particulier sur les moyens financiers en disant que les acteurs centraux (le gouvernement, les partenaires techniques et financiers) doivent mettre les moyens pour que cet Accord avance. Il étale à la face du monde leur vrai visage celui de la recherche et de la course effrénée pour l’argent, le confort personnel et non la défense des intérêts des populations du Nord. Cette tendance des rebelles de la CMA pour le matériel et le confort personnel se comprend aisément, des gens qui ont comme sources de revenus le trafic de drogue, d’armes, le vol, le banditisme etc… doivent avoir des assurances en ce qui concerne leur reconversion. D’où leur appel aux partenaires techniques et financiers. Ces rebelles de la CMA veulent de l’argent pas la paix. On peut citer les spéculations autour du processus DDR. Tout est fait pour avoir le maximum d’éléments afin d’avoir des ristournes. A ce rythme, le Mali est très loin de la paix.

O.S, stagiaire