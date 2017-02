Welcome! Log into your account

Avant-hier, elles ont repoussé une attaque menée par des hommes armés sur trois motos à Somadougou. Seul un civil a été blessé lors de cette intervention. En plus de cette réactivité salutaire de nos Forces armées, il faut dire que c’est Barkhane qui, comme nous l’annoncions la semaine dernière, continue à faire le ménage. Après Gao et Tombouctou, la ville de Kidal a aussi reçu les militaires français qui ont procédé en début de semaine à des fouilles minutieuses dans certaines maisons.

Il faut rappeler qu’hier, des rumeurs faisaient aussi état de l’assassinat d’un élu local dans la même zone de Mopti, à savoir un village nommé Dinagourou. Une zone devenue très dangereuse avec la présence de bandits armés qui s’attaquent à tout et tous. Heureusement que les Forces armées maliennes deviennent de plus en vigilantes et elles montent en puissance.

Immédiatement, des éléments des Forces armées maliennes, qui se trouvaient sur place, ont commencé à boucler le secteur, fouillant tous les coins et recoins à la recherche d’indices et/ou d’individus armés. Le lendemain, dimanche, ils étaient encore aperçus en nombre important dans la ville, perturbant même la foire hebdomadaire. Heureusement que cela a produit des résultats tangibles, car un Arabe a été arrêté, le même jour, dans la matinée. Il se trouverait, en ce moment, aux mains des services compétents et les recherches se poursuivent pour ce qui concerne ses éventuels complices.

Le week-end dernier (samedi soir), la ville de Douentza a vécu un drame. En effet, juste après la prière du soir, les populations ont entendu trois coups de feu et chacun se demandait ce que cela pouvait être. Le Maire de Mondor, aussi président de la section RPM de Douentza, Souleymane Ongoïba, venait d’être assassiné par des individus non identifiés. Il rentrait de la mosquée quand ces individus, qui l’attendaient à quelques pas de chez lui, ont ouvert le feu sur lui.

