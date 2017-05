La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) est à la recherche de soi. Le ton de Macron à l’égard de l’Algérie lors de sa visite de Gao sonne comme un coup d’aiguillon donné au pays base-arrière des éléments de la coordination.

   Malgré le rôle qu’elle joue dans la médiation ayant abouti à l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, l’Algérie semble se livrer au double jeu sur le dos du Mali dans la lutte contre le terrorisme.

En effet, le Sud du pays de Bouteflika a souvent servi de base-arrière aux groupes terroristes et ceux des ex-rebelles de la CMA, à chaque fois que la traque des forces étrangères dans notre pays se met en branle. Ce qui a toujours non seulement compliqué les multiples opérations militaires dans les Régions du Nord, mais aussi entrainé des pertes en vies humaines tant du côté des populations civiles que des soldats maliens et onusiens.

Comptant sur l’Algérie comme protectrice, la CMA ne daigne respecter les moindres engagements pris dans la mise en œuvre de l’accord. Malgré les morts et blessés graves enregistrés tous les jours, la CMA ne veut point libérer les bâtiments administratifs de Kidal pour l’installation des troupes du Mécanisme Opérationnel de Coordination.

Tous ces faits attestent la mauvaise foi de ce groupe armé qui, de plus, a fini de franchir le rubicond il y a belle lurette en tentant de contraindre l’Etat malien à mettre en place toutes les structures sociales de base dans ces Régions avant de se désarmer.

Face à une telle attitude qui n’augure pas d’un lendemain certain pour le retour de la paix dans notre pays, le nouveau locataire de l’Elysée ne veut pas se laisser faire par des individus qui ne font qu’arracher la vie à ses concitoyens en mission au Sahel. Pour ce faire, Emmanuel Macron compte entamer la cure à la source : l’Algérie. Sans aller par quatre chemins, le Président français en visite aux troupes françaises à Gao, le vendredi 19 mai dernier, a requis de l’Algérie une révision de sa position face à la situation qui prévaut au Sahel, singulièrement au Mali. Ainsi, a-t-il martelé : «On ne peut pas manifester quelques faiblesses que ce soit à l’égard des mouvements terroristes. J’aurais une exigence renforcée à l’égard de l’Algérie, quelles que soient les raisons politiques domestiques».

Attitudes préjudiciables à la paix

 Les remontrances françaises Ă l’égard de l’AlgĂ©rie ont très vite rĂ©sonnĂ© avec effet immĂ©diat. Tout comme un stimulant, la dĂ©claration de Macron a Ă©tĂ© tout comme de la braise mise sous les fesses du voisin algĂ©rien. PrĂ©cipitamment, le pays de Bouteflika a fait une mise en garde sanglante Ă l’endroit des responsables de la CMA. Dans une correspondance adressĂ©e, le 23 mai dernier, Ă Brahim Ould SIDATTI, ReprĂ©sentant de la CMA au CSA, le PrĂ©sident du ComitĂ© de Suivi de l’Accord, Ahmed Boutache, l’Ambassadeur d’AlgĂ©rie au Mali, a portĂ© Ă la connaissance de la CMA leur mauvaise foi dans la mise en Ĺ“uvre de l’Accord.

Dans cette correspondance, les membres de la MĂ©diation Internationale et les ReprĂ©sentants du gouvernement malien ont notĂ© avec inquiĂ©tude le non-respect par la CMA de l’engagement solennellement pris de libĂ©rer le bâtiment qu’elle occupe Ă Kidal afin de permettre, ainsi, la mise en place du MOC de Kidal.

«Vous conviendriez certainement que l’attitude de la CMA, qui participe d’une volontĂ© manifeste de blocage de la mise en Ĺ“uvre de l’Accord pour la Paix et la RĂ©conciliation au Mali issu du Processus d’Alger, ne sert nullement les intĂ©rĂŞts de la paix dont la construction cristallise tous nos efforts», a prĂ©cisĂ© la correspondance.

«La persistance de la CMA dans cette attitude nĂ©gative, prĂ©judiciable Ă maints Ă©gards Ă la concrĂ©tisation de nos objectifs fondamentaux communs, ne peut que conduire, au bout du compte, Ă retarder davantage la mise en Ĺ“uvre de l’Accord qui a dĂ©jĂ enregistrĂ© un retard notable relevĂ© et pointĂ© du doigt par tous et, en mĂŞme temps, priver les populations du Nord d’accĂ©der, enfin, aux dividendes de la paix et de la rĂ©conciliation dont l’attente s’Ă©ternise du fait de manĹ“uvres politiciennes aux desseins inavouĂ©s condamnables », a regrettĂ© l’AlgĂ©rien Ahmed Boutache.

La pression monte sur la CMA

 Au nom de la MĂ©diation Internationale, lasse de toutes ces tergiversations et de tous ces rebondissements dĂ©nuĂ©s de tout sens et contre-productifs, le PrĂ©sident du CSA a exhortĂ© les Responsables de la CMA Ă honorer, sans dĂ©lai, l’engagement pris d’Ă©vacuer le bâtiment occupĂ© par leurs Hommes en armes Ă Kidal.

«Ce sera là , pour la CMA, la seule possibilité et la chance ultime de garder encore une certaine crédibilité et une certaine respectabilité et de continuer à être un partenaire dans la construction de la paix », a averti l’Ambassadeur.

Des sanctions contre la CMA

 A en croire le PrĂ©sident du CSA, si la CMA ne fait pas le geste de bonne volontĂ© attendue d’elle, d’Ă©vidence, dans les plus brefs dĂ©lais, «elle fera l’objet d’une condamnation unanime de la communautĂ© internationale et s’exposera Ă des mesures contraignantes dont la toute première sera la suspension, avec effet immĂ©diat, du règlement des indemnitĂ©s de ses reprĂ©sentants au sein du CSA et des sous-comitĂ©s thĂ©matiques». Son Excellence Boutache a rappelĂ© que les indemnitĂ©s, au titre du mois d’avril, ont Ă©tĂ© prises en charge par le gouvernement. «Ce geste de bonne volontĂ© constitue aussi un sacrifice pour le gouvernement malien, au regard de ses contraintes financières », a reconnu le diplomate Ahmed Boutache. Et d’ajouter qu’il Ă©tait, donc, «attendu qu’il soit compensĂ©, Ă tout le moins, par un autre geste de bonne volontĂ© de la CMA qui a plutĂ´t choisi, une fois de plus et une fois de trop, de ne pas honorer ses engagements».

Eu égard à ce rappel à l’ordre de la CMA, il urge de comprendre que la mise en garde formulée par Macron à l’adresse de l’Algérie a commencé à porter ses fruits.

Actuellement, la CMA serait en train de chercher preneur.

C.A.