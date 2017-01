Samedi 24 décembre dernier, dans l’après-midi à Gao, une franco-suisse Sophie Pétronin a été enlevée par des hommes armés qui ne se sont toujours pas faits connaître. Elle était installée depuis une vingtaine d’années dans la Cité des Askia où elle dirigeait une ONG d’aide aux enfants mal nourris. Après deux semaines de recherches et toujours pas de traces de l’otage, le gouverneur de Gao Seydou Traoré a affirmé que les recherches se poursuivaient et il a lancé un appel à tous les habitants de la région : “Il faudra que tout le monde s’engage à côté de nos Forces pour nous aider à apporter le minimum de renseignements qu’il faut pour nous permettre de débusquer les ravisseurs et d’avoir Madame Sophie saine et sauve. C’est fait le jour ! Et Madame est connue. Gao c’est une région perméable. Tout le monde connait tout le monde. Et ces ravisseurs qui sont arrivés, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont quitté un lieu pour aller à un autre lieu. Celui qui constate un indice, il n’a qu’à nous le dire”. Paris a confirmé le 25 décembre cet enlèvement et une enquête a même été ouverte par le parquet de France.

Moussa Ousmane Toure

Source : Lettre du Mali