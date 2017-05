Le Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale (CSA) a tenu, le 2 mai dernier, les travaux de sa 17e session ordinaire à l’ex-CRES. Au cours de cette dernière session, les membres du Comité ont fait le point des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, présenté par le gouvernement. Il s’agit notamment de : l’installation des autorités intérimaires, des patrouilles mixtes, le processus de la révision constitutionnelle, le calendrier à venir des élections ainsi que l’évaluation de la Conférence d’Entente nationale, etc.

Au cours des travaux, le Comité a pris note de la présentation du président de la Conférence d’entente nationale sur le processus d’élaboration et d’adoption de la Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale. De même, il s’est réjoui du caractère inclusif et la participation active des toutes les composantes de la société malienne lors de cette Conférence.

Le Comité a pris également note des efforts du gouvernement destinés à opérationnaliser le MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) et les patrouilles mixtes notamment à Kidal et Tombouctou. À cet égard, il se félicite de la transmission par la Plateforme des listes de ses combattants relatives aux patrouilles mixtes pour ces deux régions et a pris acte de l’engagement de la CMA à en faire de même dans les prochaines 24 heures.

Concernant l’installation des autorités intérimaires, le Comité s’est félicité de son parachèvement dans les régions de Tombouctou et de Taoudénit. Il a encouragé les parties à redoubler leurs efforts afin d’assurer leur fonctionnement effectif dans toutes les régions dans les meilleurs délais.

Le Comité salue les avancées dans la procédure de révision de la Constitution dont le projet est soumis à examen par l’Assemblée nationale.

Le Comité s’est réjoui de la collaboration entre le gouvernement et les mouvements signataires, illustrée à travers la création d’une commission technique et politique informelle sous l’égide du Haut représentant chargé d’examiner tous les aspects de la mise en œuvre de l’Accord dans l’intersession. Ceci, en attendant la mise en place du cadre de concertation permanent décidé lors de la réunion ministérielle du 10 février.

Le Comité a adopté la note conceptuelle sur l’Observateur indépendant chargé d’évaluer de manière objective l’état de la mise en œuvre de l’Accord.

À cet effet, un groupe de travail sera constitué sous l’égide du représentant spécial de l’Union africaine au Mali, l’ancien président Pierre BUYOYA, pour notamment soumettre au Comité une liste restreinte de candidats afin de procéder à la sélection dans les meilleurs délais.

Le Comité a lancé un appel, notamment, aux partenaires du Mali pour des contributions au budget du CSA instamment.

La date de la prochaine session du CSA sera communiquée ultérieurement.

Par Abdoulaye OUATTARA