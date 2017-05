Au Mali, 34 peuls arrêtés par les forces de défense et de sécurité au Centre du pays et détenus au camp 1 de Bamako, ont été libérés dans la soirée du vendredi 19 mai 2017. Selon les responsables de l’Association Kisal, ils ont été arrêtés dans des conditions extrajudiciaires et auraient, aussi, subi des techniques interrogatoires assez musclées. L’Association Kisal dénonce « ces délits de faciès et vexations qui commencent à être une problématique pour la cohésion sociale ».

Arrêtés par les forces de défense du Mali, le 9 mai à Sofara, ville de la région de Mopti, dans le cadre de la lutte antiterroriste, 34 peuls ont pu recouvrer la liberté, le vendredi dernier, à Bamako où ils étaient détenus. Selon Malick Sow, un responsable de l’Association Kisal, contacté par le Républicain, il y a eu beaucoup de problèmes dans les conditions de détention des 34 ex détenus qui ont été ratissés à Sofara, dans le centre du pays. « Actuellement il faut savoir que dans la zone il y a des méthodes d’interpellation assez brutales, surtout il y a beaucoup d’amalgames. Quand tu as des traits peuls ou quand tu ressembles à un peul souvent il y a des délits de facies. Il y a des arrestations dans des conditions extra judiciaires. Il y a des techniques d’interrogatoires assez musclées », explique Malick Sow. « Arrivés au camp, ils ont reçu quelques intimidations et quelques menaces. Ils avaient les pieds et les mains liées, les yeux bandés. Et tout ça au détriment de toute procédure judiciaire normale», dénonce le responsable de Kisal. Au centre du Mali, ajoute Malick Sow, il y a des vexations qui commencent à être une problématique pour la cohésion sociale.

Les organisations de défense des droits de l’homme tirent régulièrement la sonnette d’alarme sur les exactions des groupes armés et des militaires maliens dans le centre et le Nord du pays. « … la riposte de l’armée malienne face à l’insécurité grandissante s’accompagne de graves violations des droits humains. Notamment de nombreuses arrestations, des détentions arbitraires, et des actes de torture perpétrés dans le cadre d’opérations anti-terroristes. Pour rétablir le lien de confiance entre les populations civiles et l’État, crucial dans la lutte contre le terrorisme, il est urgent d’encadrer davantage la réponse militaire afin de mettre fin à ces exactions et de tout mettre en œuvre pour permettre le retour des services publics de base », notait, le 11 mai dernier, dans un rapport, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme(FIDH) et son organisation membre l’Association malienne des droits de l’Homme (AMDH). Corinne Dufka, la Directrice adjointe Afrique de l’Ouest de Human Rights Watch, aussi, dans une contribution au journal Jeune Afrique déclare : « Depuis la fin 2016, j’ai documenté les allégations d’exécutions extrajudiciaires de 12 détenus par des militaires, la plus récente remontant à début mai, ainsi que la disparition forcée de plusieurs autres. Des villageois m’ont rappelé les circonstances dans lesquelles des militaires ont détenu et abattu trois membres de la même famille en janvier. »

Les autorités maliennes, quand à eux, assurent qu’il n’y a pas d’amalgame dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Le Ministre des Droits de l’Homme et de la Réforme de l’Etat, Me Kassoum Tapo a indiqué, le 17 mai passé, que « le gouvernement du Mali n’a pas de leçons à recevoir sur les Droits de l’Homme de la part de qui que ce soit ».

Madiassa Kaba Diakité