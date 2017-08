Et encore une explosion qui a eu lieu à l’Est de Tessalit dans la région de Kidal ce lundi 31 juillet au matin. Alors qu’un convoi de la Force Barkhane transitait dans la région, un véhicule de santé a sauté sur une mine blessant 4 soldats dont 1 grièvement.

Derrière cet acte infâme se cache le Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, qui a d’ailleurs revendiqué l’attentat !

Avec le temps qui passe, parfois, on oublie des choses, nos souvenirs se fadent. Mais il y a des évènements tels qu’on ne peut les effacer, comme quand la Force Barkhane, en janvier 2013 est venue aidée les FAMA à délivrer le peuple Malien de tous ces terroristes qui se complaisent à semer la terreur. Iyad ag Ghaly en tête ! Lui qui veut imposer sa charia du Nord au Sud et essayer de prendre le pouvoir avec ses gourous.

Alors à votre avis, qui sont les méchants de l’histoire ?

Les soldats français, là pour défendre un pays qui n’est pas le leur au prix de leur vie ?

Ou Iyad ag Ghaly, qui pose des bombes sur nos routes ! Cette fois ci, il s’agirait d’une ambulance de la Force Barkhane avec des médecins certainement à bord, mais ça aurait très bien pu être aussi un de nos enfants !

Qu’aurait t’on pensé alors ?

Comment peut-on être assez lâche au point de s’attaquer à des médecins ? venus soigner notre peuple, nos familles ?!

Le seul responsable du mal qui ronge notre pays, qui essaye de créer une dissension entre le nord et le sud, entre les Touaregs et les Peuls n’est autre qu’Iyad ag Ghaly qui comme toujours fait ses trafics de drogue, d’armes en toute impunité.

Depuis que la Force Barkhane travaille aux cotés de nos FAMA, les trafics sont rendus plus difficiles car les GAT perdent petit à petit le monopole des zones stratégiques et donc de l’argent sur les trafics, voilà ce dont est responsable Barkhane qu’on accuse de tous nos maux : de contrer le terrorisme !

Ne nous trompons pas d’ennemi, gardons la tête froide et continuons à rechercher et punir les jihadistes du Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, car ce sont eux qui sèment le désordre et qui s’acharnent à détruire notre pays depuis des années. Et en s’attaquant à une ambulance, ils ont prouvé qu’ils ne respecteraient rien ni personne.

Aïcha Sangaré

Twitter : @aichasangare13