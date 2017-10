Bamako, le 26 octobre 2017 – Aujourd’hui vers 14:30, un véhicule de la Force de la MINUSMA qui escortait un convoi logistique a heurté une mine ou un engin explosif improvisé sur l’axe Tessalit-Aguelhok.

Suite à l’explosion, trois Casques bleus ont perdu la vie et deux autres ont été blessés selon un bilan provisoire. Leur évacuation médicale a été effectuée sur la ville de Kidal.

“Je condamne avec la dernière énergie de tels actes abjects, ayant pour seul but de déstabiliser le pays et de porter atteinte au processus de paix en cours au Mali. Mes pensées et ma sympathie vont aux familles des victimes et aux blessés”, a déclaré M. Koen Davidse, Chef de Mission par intérim avant d’ajouter “ma Mission reste déterminée à poursuivre ses efforts pour la consolidation de la paix au Mali”.

La Mission rappelle que les attaques visant des soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

La MINUSMA présente ses condoléances aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Olivier Salgado

