Face à l’insécurité de plus en plus grandissante dans la ville des 333 saints, la jeunesse de la ville a décidé d’exprimer son mécontentement en organisant une grande marche la semaine dernière. À la suite de la marche pacifique, une déclaration demandant aux autorités de sécuriser les personnes et leurs biens a été remise au gouverneur.

Depuis plusieurs mois, l’insécurité a atteint son paroxysme dans la ville de Tombouctou et particulièrement le quartier d’Abaradjou. Ce quartier communément appelé la zone rouge est un quartier connu par sa dangerosité. Selon des sources, il est habité par des malfrats ayant servi dans les différents mouvements terroristes dans le nord du pays. Des braquages, des vols de motos, de voitures et des objets de valeur sont devenus monnaie courante dans ce quartier. Au-delà des dégâts collatéraux, ces voleurs, braqueurs et coupeurs de route commencent à semer le doute entre les différentes communautés qui vivent en harmonie dans la ville.

Face à cette situation de plus en plus invivable, les jeunes d’Abaradjou ont initié une marche pacifique mardi 08 août. Ils ont été rejoints par toute la jeunesse de la ville. Selon nos sources, des centaines de jeunes étaient de la marche. À la suite de la marche, un mémorandum a été remis au gouverneur de la région.

Dans lequel, les jeunes de la cité des 33 saints demandent l’implication immédiate de l’Etat dans la sécurisation des personnes et leurs biens ; l’arrêt immédiat des vols et braquages à Tombouctou ; l’arrêt immédiat des enlèvements des motos et voitures. Les marcheurs ont également réclamé le retour immédiat des voitures et motos personnelles enlevées ; la multiplication des fouilles dignes dans la ville de Tombouctou et le quartier Abaradjou en particulier ; les fouilles systématiques des motos et voitures au niveau des check-points et postes lors de leur entrée et sortie.

L’occasion était aussi bonne pour la jeunesse de Tombouctou d’interpeller le gouvernement malien à s’assumer pour mettre fin à cette insécurité. À défaut de ça, la jeunesse entend prendre ses responsabilités pour mettre hors état de nuire les bandits de grand chemin.

Mariatou Coulibaly, stagiaire