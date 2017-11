Le jeudi 09 novembre 2017, s’est tenue, dans la salle de conférence de la Maison de la femme et de l’enfant rive gauche, la rencontre statutaire du Comité de pilotage du Fonds d’appuiàl’autonomisation de la femmeetàl’épanouissement de l’enfant (FAFE). La cérémonie d’ouverture des travaux de cette rencontre a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mohamed Attacher Maiga et la Directrice de la FAFE, Mme Fatoumata Diagoura. C’était en présence des membres du Comité de pilotage.

En effet, cette rencontre statutaire du Comité de pilotage du Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE) s’inscrit dans le cadre l’édition 2017.

Par ailleurs, il est à retenir que dans le cadre de la mise en œuvre des missions du Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant (FAFE), le Gouvernement du Mali a créé, par la Loi n°2012 du 23 janvier 2012, le Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE). Et depuis septembre 2015, les organes d’opérationnalisation du FAFE sont mis en place, à savoir le Comité de Pilotage et la cellule Technique.

C’est dans cette logique que le Secrétaire général du ministère de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Mohamed Attacher MAIGA, a dit que cette rencontre consiste à faire l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du Comité de Pilotage ; faire la présentation et la validation du rapport de la commission de dépouillement des projets soumis au financement du FAFE pour l’exercice 2017, et faire la situation avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Ainsi, le Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE) au titre de l’année 2017, a souligné le SG Maiga, a mis l’accent sur le financement des projets des 05 régions du nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka) d’un montant de cent cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-quinze (105 394 275 FCFA) et le financement des projets sous réserve déjà validés par le comité de pilotage d’un montant de cent soixante-dix-neuf millions trente-huit mille cent quatre-vingt-dix (179 038 190 FCFA).

A ses dires, la cellule technique du FAFE a signé deux conventions de partenariat, une première avec l’Union des caisses d’épargne et de crédit (NYOGONDEME SOBA) pour garantir les prêts des cellules de six femmes en moyenne promotrice d’AGR, d’un montant de cinquante millions (50000 000) de FCFA et une seconde avec le programme de productivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (WAAPP/PPAAO) d’un montant de vingt millions (20 000 000) de FCFA pour le financement des besoins en fonds de roulement de vingt (20) groupements de femmes accompagnées et bénéficiaires des technologies d’amélioration de productivité du WAAPP.

Notons que cinquante millions (50 000 000) de FCFA sont en cours de dépôt dans une Banque pour garantir les prêts qui seront octroyés pour le financement des projets issus des promotrices PME/PMI.

S.K. KONE

