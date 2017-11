Au titre de l’année 2017, le FAFE a mis l’accent sur le financement des projets dans les 05 régions du Nord d’un montant de 105 394 275 Fcfa et le financement des projets sous réserves déjà validés par le comité de pilotage d’un montant de 179 038 190 Fcfa

Pour la 3ème année consécutive, le comité de pilotage du Fonds d’appui à l’Autonomisation de la Femme, de l’Enfant et à l’Epanouissement de l’Enfant (FAFE) a tenu, le jeudi 09 novembre, sa réunion statutaire au compte de l’édition 2017. L’évènement était placé sous la présidence de madame le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, représentée à la cérémonie d’ouverture par le secrétaire général. C’était en présence de la directrice de la cellule technique du Fonds, Mme Kanté Fatoumata Diankoumba et des partenaires technique comme l’ONU Femmes et l’UNICEF.

A l’ordre du jour de la réunion, l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du comité, la présentation et la validation du rapport de la commission de dépouillement des projets soumis au financement du FAFE pour l’exercice 2017.

Dans son discours d’ouverture, le SG du Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a tenu à remercier et féliciter tous les membres du comité de pilotage et la cellule technique du FAFE pour leur accompagnement à nos en vue de l’opérationnalisation du Fonds. Il n’a pas manqué de rappeler que les attentes autour du FAFE sont énormes tant au niveau du gouvernement que des bénéficiaires. « C’est pourquoi l’expertise des membres du comité de pilotage sera la bienvenue pour soutenir les efforts de réussite du FAFE », a conclu le secrétaire général Département.

Depuis le 1re juin 2017, un appel à proposition de projets a été lancé pour bénéficier du financement du FAFE. Une commission de dépouillement a été constituée à cet effet afin d’analyser les dossiers des postulants et apprécier leur éligibilité au FAFE avant de soumettre les projets éligibles à la validation des membres du comité technique. Dans ce processus, il s’agit de financer des projets porteurs portant sur des activités génératrices de revenus. Le Fonds d’appui à l’Autonomisation de la Femme, de l’Enfant et à l’Epanouissement de l’Enfant, dirigé par Mme Kanté Fatoumata Diankoumba a mis l’accent sur les 05 régions du nord à savoir : Gao, Tombouctou, Kidal Ménaka et taoudeni. Les couts des projets s’élèvent à 105 394 275 Fcfa et le financement des projets sous réserves déjà validés par le comité de pilotage d’un montant de 179 038 190 Fcfa.

La cellule technique du FAFE a signé deux conventions de partenariat, une première avec l’union des caisses d’épargne et de crédit (NYOGONDEME SOBA) pour garantir les prêts des cellules de six femmes en moyenne promotrice d’AGIR, d’un montant de cinquante millions et une seconde avec le programme de productivité agricole de l’Afrique de l’ouest (WAAPP/PPAAO) d’un montant de vingt millions de Fcfa pour le financement des besoins en fonds de roulement de vingt groupements de femmes accompagnés et bénéficiés des technologies d’amélioration de la productivité du WAAPP.

Cent cinquante millions de Fcfa sont en cours de dépôt dans une banque pour garantir les prêts qui seront octroyés pour le financement des projets issus des promotrices PME/PMI. L’année 2017 a été plus favorable avec appui de partenaires tels que l’Union Européenne, l’UNICEF et ONU-Femmes.

