Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu à Gao pour exiger le départ du Gouverneur Seydou Traoré. Hier, le mercredi 7 juin, des centaines de personnes ont manifesté contre le gouverneur.

Dans la cité des Askias, aucun commerce n’était ouvert et l’administration n’a pu aussi travaillé hier. « Ce n’est pas tout.  On a barricadé  toutes les routes. Nous en avons marre du Gouverneur ! Il faut qu’il parte», explique un manifestant qui, avec ses compagnons, reproche au Gouverneur de n’avoir aucun respect pour les notabilités et la population de Gao. « Il est corrompu et fougueux. Il est incompétent dans la gestion de la crise des importations et exportations entre Gao et Niamey depuis deux mois. C’est un dictateur et avec lui les programmes et les projets de l’Etat sont mal gérés à Gao ».

La rédaction