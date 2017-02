Face à la presse locale de Gao, le chef exécutif régional, Seydou Traoré a annoncé de nouvelles mesures sécuritaires pour corriger quelques lacunes constatées. Présence des Forces de l’ordre sur toute l’étendue de la ville et ses environs, l’identification minutieuse de tous les véhicules et passagers aux Tieck-points sont des mesures prises pour renforcer le dispositif sécuritaire à Gao après l’attentat-suicide du camp du MOC le 18 janvier 2017.

Elles ont été dévoilées le 24 janvier dernier dans les locaux du gouvernorat de Gao, par Seydou Traoré le chef de l’exécutif régional au cours d’une conférence de presse qu’il a animée en compagnie des chefs militaires de la Minusma. Pour le gouverneur de la région de Gao, c’est juste pour corriger quelques insuffisances du dispositif sécuritaire constatées. “Concrètement, il s’agit de constater et de déplorer que le dispositif que nous avons jusqu’ici présente quelques insuffisances. Et c’est à cause de ces insuffisances que nous avons pu être atteints, y compris jusqu’au sein du MOC. Désormais, la couverture de la sécurisation va s’étendre sur tout Gao”. Il évoque aussi la mise en place d’une cellule de commandement d’opérations qui, selon lui, sera sous la houlette du commandant de zone. Aussi, a-t-il insisté sur l’importante de la collaboration entre l’ensemble des forces présentes et les habitants de la Cité des Askia. “Ils peuvent faire confiance en nos forces, nous faire confiance. L’anonymat sera préservé. Une dénonciation, nous ne dirons jamais qui nous a apporté l’information”.

Moussa Ousmane Touré

GAO

IBK dote l’hôpital d’un groupe électrogène

Un groupe électrogène Diesel de marque Perkins avec une capacité de 100 KVA a été remis aux autorités sanitaires de Gao par le président Ibrahim Boubacar Kéita pour pallier le déficit d’électricité. La cérémonie de remise du groupe a eu lieu le 26 janvier passé en présence du gouverneur de Gao, des acteurs de la santé, des chefs coutumiers, des chefs de quartier et services régionaux

Le président IBK lors de sa visite à Gao le 19 janvier dernier, après l’attaque terroriste perpétrée contre le camp du Moc qui a occasionné 77 morts et 115 blessés, a rendu visite aux blessés. Après avoir constaté de visu l’état du plateau technique de l’hôpital régional, il a promis un groupe électrogène.

Selon Amadou Maiga, directeur de l’hôpital de Gao, le groupe vient à point nommé. “C’est un sentiment de satisfaction totale. Et il vient à point nommé. Ce groupe va nous permettre de relever le niveau du plateau technique de l’hôpital. Et c’est le lieu de remercier les plus hautes autorités pour l’attention toute particulière depuis le début de cet événement”. Aux dires du gouverneur, l’arrivée de ce groupe est le début d’exécution des annonces faites par IBK lors de son passage à Gao. “Le président Ibrahim Boubacar Keira, pendant à son passage à l’hôpital, il a constaté ; il a posé des questions et à l’issue desquelles il a compris qu’il faut urgement intervenir”. Le gouverneur a aussi profité de la cérémonie pour partager avec les notabilités les nouvelles mesures sécuritaires.

Moussa Ousmane Touré