Welcome! Log into your account

A la cellule planning-opérations du MOC, un ordre pour le démarrage des patrouilles mixtes a déjà été élaboré. Selon nos informations, 176 combattants de la Plateforme et 200 de l’armée ont déjà été profilés. De sources concordantes, la CMA-(Kidal) a essayé de regrouper, la semaine dernière, environ 184 combattants à Kidal, Ber et Illouk avant d’être acheminés à Gao. Ils étaient attendus depuis plusieurs jours, mais la tension est montée d’un cran ce mercredi. Faisant planer un nouveau risque d’affrontement entre groupes armés.

Ce matin, plusieurs de leurs combattants ont élu domicile devant le camp du MOC. Sous l’œil vigilant des casques bleus onusiens. Composés de plusieurs combattants ressortissants de Gao et de Menaka, ils sont unanimes que “la CMA-Kidal (MNLA, HCUA et MAA) ne viendra pas participer à une patrouille à Gao sans eux”. ” Ils passeront sur nos cadavres d’abord”, indique l’un d’eux. “Nous ne combattons ni le gouvernement encore moins ses partenaires. Nous voulons juste prendre part à la sécurisation de nos populations”, ajoute un autre.

You are going to send email to