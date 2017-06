maliweb.net – Cet après-midi, les camps de la gendarmerie et de la douane ont été les cibles des bandits armés. Après leur passage, les motos et les véhicules brûlés et calcinés. Pour le moment, il est difficile d’établir un bilan mais on ne déplore aucune perte en vie humaine. Nous y reviendrons…

M DIARRA (La redaction de maliweb.net)