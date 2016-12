Au nord du Mali, la Communauté noire Kel-Tamasheq était là depuis les 1ères heures du Mali avec 80% de noirs et 20% de peau claire. S’estimant victime d’exclusion, de marginalisation et de stéréotypes, elle se dresse et exige les mêmes droits que toutes les autres communautés. Réunie en conférence internationale, à Bamako, elle exige désormais (de l’Etat et des autres partenaires) la place qui lui revient dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation.

La communauté noire Kel-Tamasheq du nord, couramment appelée «Bella» a organisé sa 1ère conférence internationale qui s’est déroulée du 22 au 24 décembre 2016, à la Maison de la presse, à Bamako. Thème choisi : «La sécurité communautaires». Les délégués venus de plusieurs pays de la sous région (Niger, Mauritanie, Algérie, Maroc..) ont pris part à la rencontre qui avait pour principal objectif d’apporter la contribution de cette communauté à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation signé à Alger.

En tenant ces assises, la communauté noire Kel-Tamasheq tenait aussi à dénoncer son exclusion et certains stéréotypes. Le président de la communauté, Aboubacrine Mahamane Cissé, a dans son intervention, insisté sur la volonté des Tamasheqs noirs de ne plus se laisser considérés comme des citoyens de seconde zone. «Nous constituons une importante communauté de notre pays. Au nord, les Tamasheqs noirs représentent 80%, contre 20% de couleur blanche», a fait observer le président de la communauté noire Kel-Tamasheq. Selon lui, tout comme les autres communautés qui composent le Mali, la sienne (la communauté des noirs Kel-Tamasheqs) mérite respect, considération par les autres communautés et surtout par l’Etat, qui lui-même, accuse le leader, semble se prêter au jeu de ceux dont le combat consiste à toujours piétiné et à marginaliser la communauté Kel-Tamasheq noirs. Aussi, a-t-il tenu à dénoncé l’exclusion des Tamasheq noirs du processus d’Alger et, aujourd’hui, des autorités intérimaires appelées à exercer le pouvoir transitionnel au nord. «Nous avons compris que pour être respecté, être considéré comme grand et être écouté dans ce pays, il faut prendre les armes et poser des actes de banditisme», a déclaré le président Cissé. Et de poursuivre : «Notre communauté qui compte parmi les plus importantes du pays, a toujours existé, depuis la nuit des temps. Elle regorge de gens dont la bravoure est légendaire ; Nous aussi nous pouvons prendre les armes et poser des actes de banditisme jusqu’à Bamako ; mais de tout temps, nous avons opté pour la paix et travaillons pour le développement de notre pays, le Mali ; Mais nous avons compris que c’est ce choix qui nous vaut d’être exclu de tout aujourd’hui. C’est une situation que nous n’acceptons plus, nous exigeons de l’Etat, des autres communautés, des partenaires techniques le respect de notre dignité».

Au terme de leurs assises, les participants ont exigé la fin de la stigmatisation qui frappe leur communauté et demandent qu’elle bénéficie d’une juste représentation au sein de toutes les instances du processus de mise en œuvre de l’accord». «Nous savons toutes les combines qui sont actuellement en cours pour confier la gestion du nord à la communauté blanche minoritaire; C’est une chose que nous ne pouvons accepter ; Une chose doit être claire pour tous : il n’y aura pas de paix, si la communauté noire Kel-Tamasheq reste exclue.. », a averti son président, Aboubacrine Mahamane Cissé.

Voici les recommandations issues de la conférence

I-Du côté de l’Etat du Mali

La conférence internationale sur la « sécurité communautaire ………» recommande à l’Etat du Mali de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à une histoire injuste faite de marginalisation et d’exclusion d’une composante importante de son peuple, à savoir la CNKT.

La CNKT rappelle aux autorités politiques du Mali que l’Etat malien nous appartient tous, et en tant que citoyens maliens nous sommes déterminés à défendre les valeurs de la République comme nous sommes engagés à ne plus accepter le statut de citoyen de seconde zone. La CNKT exige par conséquent qu’elle soit véritablement impliquée et proportionnellement représentée dans les instances de l’accord de paix d’Alger pour le Mali.

Du côté de la CNKT

La construction d’une véritable confiance en soi au niveau de la CNKT, d’abord compter sur notre propre potentiel, valoriser notre comportement en matière de paix pour promouvoir les valeurs de la république et en faire un modèle de vouloir vivre ensemble ;

le développement de la scolarisation en faveur des jeunes de la CNKT ;

une plus grande implication des femmes dans toutes les questions de la vie en société.

Du côté des cadres et de la diaspora

La création d’un cadre de concertation périodique sur les questions pertinentes de la communauté et du pays.

Des leaders communautaires

La création d’une banque de données sous forme de répertoire de tous les leaders communautaires (hommes, femmes et jeunes) sur la base des critères préalablement définis.

La promotion de valeurs d’unité et de solidarité en mettant fin aux appartenances et référence aux fractions.

V- Du côté de la communauté internationale

La conférence internationale sur la « sécurité communautaire ………» recommande aux PTF d’accompagner l’Etat malien dans sa politique de construction du pays, précisément la mise en œuvre des accords de paix d’Alger, avec une implication équitablement inclusive de toutes les communautés concernées dont la CNKT.