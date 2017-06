Représentant plus de 83% des populations du nord du Mali, les communautés(vivant sur le même terroir) qui partagent la culture songhoï ont porté sur les fonts baptismaux un mouvement pacifique dénommé ‘’IR GANDA’’( qui signifie en langue Songhoï, ‘’ notre terroir’’). Il a été créé, selon ses initiateurs qui étaient face à la presse ce samedi 03 juin 2017 à la Maison de la presse, pour la sauvegarde de la culture Songhoï et assurer l’intégrité territoriale du Mali, la sécurité dans les régions du Nord, l’unité nationale et la cohésion nationale.

Après les assises tenues à Gao les 19, 20 et 21 mai 2017 aboutissant à la création des communautés de culture songhoï en mouvement ‘’Ir Ganda’’, les responsables de ce nouveau mouvement se sont retrouvés en grand nombre à la Maison de la presse pour faire la restitution de cette grande rencontre qui a regroupé plus de 600 personnes venues des 3 régions du nord du Mali et de la Diaspora.

Pendant les trois jours de la rencontre, selon le président des communautés de culture songhoi en mouvement ‘’Ir Ganda’’, Ousmane Issoufi Maïga les participants se sont attelés sur plusieurs thèmes. Il s’agit entre autres de : «la sécurité et la paix» ; le Développement et la Gouvernance locale, la Femme : «réconciliation et intégration dans nos communautés», les jeunes : «emploi et formation professionnelle, éducation et santé, engagement citoyen». A l’issue de cette rencontre, huit(8) recommandations pertinentes ont été formulées : le rejet catégorique et systématique de l’appartenance des régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Ménaka, Kidal et Taoudéni à l’espace géographique dit Azawad ; l’arrêt immédiat du rançonnement des populations civiles des régions du Nord par les groupes armés ; le désarmement de tous les groupes armés dont les milices et l’organisation de la défense civile ; le renforcement de la lutte contre la prolifération des armes légères et des armes de guerre ; le rétablissement de l’autorité de l’Etat et le retour sans délai de l’administration et des services sociaux de base dans l’ensemble des cercles, des Régions du Nord ; le redéploiement sans délai des forces armées et de sécurité dans toutes les régions du nord ; le désenclavement des régions du nord, notamment la restauration urgente de la route Sévaré-Gao et l’élaboration d’une charte pour une paix durable et le vivre ensemble entre les communautés de culture Songhoï, tamasheq, arabes vivant sur le même terroir.

Depuis 2012, le Mali a été confronté à une crise sociale, institutionnelle et sécuritaire sans précédent qui l’a ébranlé dans ses fondements. Et selon l’ancien Premier ministre et président du mouvement ‘’ Ir Ganda’’, Ousmane Issoufi Maiga, les populations des contrées et terroirs de culture Songhoï subissent encore et toujours les conséquences dramatiques de cette situation. Avant de préciser : « les communautés de culture Songhoï constituant la population majoritaire au septentrion malien (environ plus de 83%) se sont toujours battues pour la construction de l’unité nationale et le respect des valeurs républicaines sans jamais se prévaloir de quelconques traitements de faveur ».

Ses objectifs

Le mouvement IR GANDA vise entre autres des objectifs : Défendre le patrimoine historique, les intérêts moraux, socioculturels et économiques de IR GANDA ; Jouer sa partition dans un Mali unique, laïc, républicain et démocratique ; Mettre en place une instance dédiée à la mise en œuvre des solutions répondant aux attentes et aspirations profondes des communautés de culture Songhoï.

Il est important de souligner que la création du mouvement ‘’Ir Ganda’’ a suscité des rumeurs drainées par les détracteurs. Raison pour laquelle, le Président MAIGA a saisi l’occasion pour éclairer la lanterne. Pour éviter toute confusion ou amalgame, il a précisé que ‘’Ir Ganda’’ est un mouvement pacifique, créé pour la sauvegarde de la culture Songhoï et assurer l’intégration territoriale du Mali, la sécurité dans les régions du Nord, l’unité nationale et la cohésion nationale. Selon lui, Ir Ganda n’est pas un mouvement armé encore moins un parti politique, ni une association à vocation lucrative ou une association confessionnelle. S’agissant de ceux qui pensent que ce mouvement est communautariste, la réponse du président Maiga est on peut plus clair : « la communauté telle que employée ici n’est pas synonyme de communautarisme, d’enfermement sur soi, de rejet des autres et d’accaparement de tout pour soi. La tendance simpliste aussi consistant à confondre la langue songhoï et le patronyme Maïga est un piège à éviter. Le songhoï peut être considéré comme une culture multidimensionnelle appartenant à plusieurs groupements humains, partageant un même terroir que le songhoï ». Avant de conclure : « ce mouvement est parti, il est irréversible. Il va se dresser contre tous les pilleurs du Mali ».

En tout cas, selon les initiateurs de ce nouveau mouvement l’objectif primordial est de défendre le patrimoine historique des communautés, les intérêts moraux, socioculturels et économiques et jouer pleinement sa partition dans un Mali unique, laïc, républicain et démocratique.

Aliou Touré

Pourquoi ‘’IR GANDA’’ fait peur à la CMA ?

Depuis l’annonce de la création du mouvement ‘’ Ir Ganda’’, c’est une peur bleue au sein de l’instance dirigeante de la coordination des mouvements armés de l’Azawad( Cma). Raison pour laquelle, elle a pondu un communiqué laconique. Communique, dans lequel, les responsables de la Cma prennent en témoigne leurs amis de la France et de la communauté internationale de la création d’un mouvement ‘’ des noirs’’ dressé contre eux et qui cherchera à les exterminer. Pourquoi ‘’Ir Ganda’’ fait aussi peur aux responsables de la CMA ?

La raison s’expliquerait par le fait que ce mouvement avec 83% de représentation de la population des régions du nord : Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudeni est majoritaire. C’est la majorité de la population du nord qui vient d’unir leur force. A l’unisson, elle décide de se dresser contre les envahisseurs de la CMA (qui ne constitue qu’une minorité de la population du nord) et complices. Avec cette union, la CMA peut dire à dieu à son rêve de mettre main basse sur toutes les régions du nord :Tombouctou, Gao, Mopti, Ménaka, Kidal et Taoudéni à l’espace géographique dit Azawad et son idéologie indépendantiste.

En tout cas de l’avis général, la naissance du mouvement ‘’ Ir Ganda’’ enterre définitivement les rêves utopiques des responsables de la CMA. D’autant plus que les responsables du mouvement ‘’ Ir Ganda’’ sont plus déterminés à défendre contre vent et marrée leur culture et terroir contre les imposteurs. « Nous sommes un mouvement pacifique mais nous nous défendrons contre tous ceux qui nous attaquerons. Notre mouvement est parti, il est irréversible. Il va se dresser contre tous les pilleurs du Mali », ont declaré les responsables du mouvement Ir Ganda’’.

Nous savons que le sport favori des membres de la CMA sur le terrain, c’est le vol et le pillage. D’où leur peur dans le vendre.

Aliou Touré