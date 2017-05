« L’union fait la force », dit-on. Les sédentaires de Songhoi qui, sentent que leur terre est menacée par les ‘’envahisseurs’’ de la Coordination des mouvements armes de l’Azawad (Cma), ont décidé d’unir leur force. Ils se sont réunis la semaine dernière à Gao. C’est près de 4000 délégués venus des régions de Mopti, Tombouctou, Bamako, Gao et ceux de la Diaspora qui se sont retrouvés. Tombouctou confirme sa présence avec 150 participants. C’est l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maiga qui est à la tête de ce grand rassemblement dénommé ‘’IR Ganda’’ (notre terre) qui entend défendre le terroir contre les envahisseurs. Ousmane Issoufi MAIGA n’a pas manqué de demander de désarmer tous les mouvements dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Le regroupement Ir Ganda rejette le nom Azawad pour les trois régions. Il réclame aussi le retour de l’Etat du Mali dans les trois régions. En ce qui concerne les attaques répétitives et récurrentes des populations, les membres du regroupement Ir Ganda ont été on peu plus clair : « en cas d’attaque nous nous défendrons, le vivre ensemble et en paix reste et sera notre devise ».

La naissance de ce regroupement qui entend mettre fin aux illusions séparatistes de la CMA et complices, a été accueillie en grande pompe par les populations du nord du Mali.

A.Touré